Coronavirus, in Sicilia 1.566 nuovi casi e 47 morti: calano i ricoverati in terapia intensiva

Sono 1.566 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia a fronte di 10.635 tamponi processati. Gli attuali positivi nell'Isola salgono ora a 39.083. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 14,7% delle persone sottoposte a test. E' quello che emerge dal bollettino appena diramato dal Ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.768 ma i tamponi giornalieri erano stati 11.500. Si abbassa dunque il tasso di positività: da 15,3% a 14,7%.

Le persone ricoverate con sintomi sono 1.539, 250 invece quelle in terapia intensiva: ieri invece erano 253. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 37.294. Incoraggiante anche il numero dei guariti: 19.834 dall'inizio della pandemia, ce ne sono ben 944 in più rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 47. Il totale dei deceduti in Sicilia dall'inizio della pandemia sale adesso a 1.418.

Ecco i casi di Coronavirus in Sicilia provincia per provincia (totale e incremento dei casi). A Palermo: 17.712 (469); Catania: 15.629 (332); Messina: 5.778 (135); Ragusa: 5.461 (86); Trapani: 4.406 (48); Siracusa: 3.670 (84); Agrigento: 2.765 (149); Caltanissetta: 2.557 (52); Enna: 2.332 (211)

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 27 novembre 2020: scendono a 787.893 gli italiani attualmente positivi (-7mila) a fronte di 28.352 nuovi casi di contagio. Tra i dati positivi degli ultimi giorni il calo degli accessi dei pazienti negli ospedali e la stabilizzazione dei posti letto occupati in terapia intensiva. Oggi si registra un calo di ben 354 posti letto in area non critica e 64 in terapia intensiva. Purtroppo è ancora lunga l'onda dei decessi, l'ultimo dei dati in attesa di assestarsi dopo le misure restrittive: oggi i morti sono 827.