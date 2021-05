Covid, altri venti morti in Sicilia: i nuovi casi sono 383, a Palermo e provincia 59

Per la prima volta dopo settimane non scende il numero delle persone in ospedale: 535 sono i pazienti ricoverati (+2), mentre le terapia intensive diventano 81 (-5) con 2 soli nuovi ingressi. Poco meno di ventimila i tamponi processati col tasso di positività al 2,1%

Restano costanti i nuovi contagi, continuano a scendere gli attuali positivi ma per il secondo giorno di fila è alto il numero di vittime (20). Sono in chiaroscuro i numeri del bollettino del 27 maggio relativi alla Sicilia. Sono 383 i nuovi casi su 18.104 tamponi analizzati (2,1% il tasso di positività, che ieri era dell'1,8%).

Negli ospedali si arresta il trend che vede da settimane calare il numero dei posti letto in ospedale: i ricoveri ordinari infatti passano dai 533 di ieri ai 535 di oggi, mentre le terapie intensive diventano 81 (-5) con appena due nuovi ingressi. I guariti invece 738, per cui gli attuali positivi scendono a 11.340 (-375). Di questi la stragrande maggioranza (10.724) sono curati in casa.

Nel Palermitano, dove è scattata la zona rossa a Lercara e Geraci Siculo e prorogata a San Cipirello e Vicari, i nuovi casi sono 59. Di più a Catania (117), poi c'è Messina (46), Siracusa (37), Trapani (34), Ragusa (15), Agrigento (40), Caltanissetta (18) ed Enna (17).

Vaccini, Cgil e Fp: "Aprire tutti gli hub h24 e accelerare con le dosi a domicilio"

“La diminuzione del numero dei contagi e dei comuni siciliani "zona rossa" e l’alleggerimento delle terapie intensive fanno intravedere la luce in fondo al tunnel. E’ il momento di accelerare con la campagna vaccinale, aprendo tutti gli hub 24 ore su 24 e incrementando le vaccinazioni e domicilio per i soggetti più fragili”. Lo sostengono la Cgil e la Funzione pubblica siciliane, che chiedono al governo regionale di “procedere per questi scopi a nuove assunzioni”. “Dobbiamo porci l’obiettivo di fare della nostra una regione Covid-free nel più breve tempo possibile”, scrivono in una nota Ignazio Giudice, segretario regionale Cgil e Gaetano Agliozzo, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Sicilia.

“Quella dell’hub di Palermo- aggiungono- è un’esperienza positiva da estendere. Eliminare le difficoltà nell’accesso al vaccino- sottolineano- è fondamentale, soprattutto oggi che la gente acquisisce sempre più consapevolezza dell’importanza del mettersi in sicurezza. Sono ancora tanti i soggetti fragili che attendono di potersi vaccinare e perché l’obiettivo della campagna vaccinale sia pienamente raggiunto occorre un’organizzazione che copra tutte le esigenze”.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano 4.147 nuovi casi dall'analisi di 243.967 tamponi. 171 le vittime registrate nelle ultime 24 ore mentre crollano anche oggi i ricoveri in terapia intensiva (-72) e nei normali reparti (-411). I pazienti in terapia intensiva sono 1.278, mentre nei reparti non intensivi restano 8.118 pazienti, 260.029 gli italiani positivi al coronavirus Sars-Cov-2, 250.633 in isolamento domiciliare

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 maggio