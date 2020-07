Coronavirus, in Sicilia altri 3 nuovi casi in 24 ore: crescono ancora i ricoveri

Sale di altre tre unità in 24 ore e con 1.278 tamponi processati il numero dei casi di Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati del ministero della Salute (aggiornati alle 17 di oggi) sono 22 i pazienti ricoverati con sintomi (ieri erano 20 ) e raddoppia il numero di quelli in Terapia intensiva: oggi 4 e ieri 2. (Il totale degli ospedalizzati sale quindi a 26). Sono 168 i malati in isolamento domiciliare, per un totale di 194 persone attualmente positive. I deceduti restano 283. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 3.196. I nuovi casi sono tutti nel Catanese.

Tensione Palermo-Roma

Il presidente della Regione Nello Musumeci torna sul tema migranti e chiede al governo centrale maggiore attenzione. "Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta - ha scritto su Facebook - . Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall’hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell’ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati. E' semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che “tutta va bene”.

La situazione in Italia

Guardando alla situazione nazionale, sono in calo rispetto a ieri i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 168 (ieri 255), che portano il totale a 246.286. Gli attualmente positivi sono 12.581, secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute. Sono invece cinque i morti nelle ultime 24 ore. L'aumento delle vittime resta sostanzialmente stabile da alcuni giorni (il totale è di 35.112).