Coronavirus, in Sicilia oltre 4 mila tamponi: 50 nuovi casi, 17 in provincia di Palermo

Cinquanta nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su oltre quattromila tamponi processati dai laboratori dell'Isola (4.072 per la precisione). Ciò significa che è risultato positivo 1.22% dei test analizzati. Tra i nuovi casi non ci sono migranti. In provincia di Palermo il numero più alto di nuovi contagi (17). Dall'inizio della pandemia il totale dei casi sale quindi a 4.174. Da segnalare 11 persone guarite, fermo a 286 invece il numero dei decessi. Gli attuali positivi invece sforano quota mille e salgono a 1019 (+39 rispetto a ieri).

Secondo il bollettino diramato da ministero della Salute i ricoverati diventano 62 (+3), mentre restano stabili le terapie intensive (10). Restano quindi 967 le persone contagiate in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Nelle altre province si registrano 16 casi a Catania (dei quali 7 con correlazione con l'estero), 7 a Messina (di cui 5 con correlazioni con la Sardegna), 7 a Siracusa e 3 a Ragusa (di cui 2 con correlazioni con Malta).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 agosto 2020 conferma i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati. Oggi si segnalano 1.411 nuovi casi a fronte di ben 94.024 tamponi processati e 4.934.818 casi testati. Purtroppo si segnalano 5 decessi mentre salgono a 1.131 i pazienti covid ricoverati (+76) mentre restano sostanzialmente stabili i pazienti in condizioni critiche (67 in terapia intensiva). Oltre 20mila le persone in isolamento.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto 2020​

Attualmente positivi: 21.932

Deceduti: 35.463 (+5, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 206.554 (+225, +0,11%)

Ricoverati: 1.198 (+74)

Terapia Intensiva: 67 (-2)

Tamponi: 8.313.445 (+94.024)

Totale casi: 263.949 (+1.411 nuovi casi, +101,6% rispetto a 7 giorni fa)