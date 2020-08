Coronavirus: 33 nuovi positivi in Sicilia, cinque casi in provincia di Palermo

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (9 in più di ieri), di cui otto in provincia di Palermo (tra questi 3 migranti trovati positivi a Lampedusa che come sempre vengono registrati come casi del capoluogo). Alto il numero di tamponi processati: 3.353, risulta positivo dunque lo 0,98%.

Secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute attualmente ci sono 980 positivi di cui 59 ricoverati in ospedale (+6), 10 in terapia intensiva (nessuna variazione rispetto a ieri) e 911 in isolamento domiciliare. Nessun nuovo guarito e nessun decesso. Dei 5 nuovi casi del Palermitano una è una turista spagnola sottoposta al tampone nello scalo Falcone Borsellino. Adesso si controlleranno anche i passeggeri che hanno viaggiato con lei. Invece a Catania si registrano 12 nuovi positivi, a Messina e Trapani 4, a Ragusa 3 e Siracusa 2.

La situazione nel resto d'Italia

Tornano ad aumentare i casi di Coronavirus: sono 1.367 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto rende noto il ministero della Salute. Vengono segnalati altri 13 decessi, che portano il totale a 35.458 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati sfiorati i centomila tamponi: ne sono stati effettuati 93.529 rispetto ai 72.341 di ieri, secondo quanto riporta il Ministero della Salute nel bollettino sul sito della Protezione Civile (scarica cliccando qui). Il totale dei tamponi da inizio emergenza è di 8.219.421.

L'aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane ha aumentato il livello di preoccupazione, tanto da costringere il Governo ad adottare nuove misure restrittive. Particolare attenzione sulla Sardegna, dove sono stati registrati diversi focolai, come ad esempio quello nel Billionaire di Briatore, anche lui risultato positivo al Covid.

I dati di oggi mercoledì 26 agosto 2020

Attualmente positivi: 20.753

Deceduti: 35.458 (+13, +0,04%)

Dimessi/Guariti: 206.329 (+314, +0,15%)

Ricoverati: 1.124 (0)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (+3)

Tamponi: 8.219.421 (+93.529)

Totale casi: 262.540 (+1.367, +0,52%)