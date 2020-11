Coronavirus, in Sicilia 1.317 nuovi contagiati: ci sono altri 47 morti

Sono 1.317 i nuovi contagiati dal Covid in Sicilia individuati nelle ultime 24 ore su 11.433 tamponi processati. E' il dato che emerge dal bollettino del Ministero della Salute di oggi pomeriggio. Sono appena 11 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus, ma con ben 1.400 tamponi in più. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 47 morti: il numero totale delle persone decedute sale così a 1.322.

In tutto 250 le persone ricoverate in terapia intensiva oggi (sette in più di ieri). Sono 1.574 le persone che sono state ricoverate in sintomi, 36.496 quelle in isolamento domiciliare. Il totale degli attualmente positivi ammonta a 38.320. I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a quota 57.001.

Effettuati 1.926 tamponi nelle scuole con 8 positivi

Sono stati 1.926 i tamponi effettuati oggi dai Medici dell’Usca scuola dell’Asp negli Istituti di città e provincia. Confermando la tendenza dei giorni scorsi, i positivi sono stati pochi, soltanto 8. Questa nel dettaglio l’attività di oggi:

• Istituto Pitrè 143 – 0 positivi

• Istituto Amari Roncalli Ferrara 550 – 3 positivi

• Istituto Sferracavallo Onorato 219 -1 positivo

• Istituto Alberico Gentili 531 – 0 positivi

• Istituto Sciascia (sede decentrata) 55 – 2 positivi

• Istituto Comprensivo Meli-Anania di Cinisi 352 – 2 positivi

• Istituto Comprensivo Borgetto-Partinico (plesso Rodari) 76 – 0 positivi.

Dal 17 novembre ad oggi, l’Asp ha effettuato nelle scuole 6.208 tamponi, riscontrando 43 positivi (0,72%).

Coronavirus, il bollettino di oggi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 25 novembre 2020. Gli attualmente positivi in Italia sono nell'ordine delle 800mila unità mentre cala il numero accessi dei pazienti ai reparti di area critica. Negli ospedali italiani una persona ogni 1570 è ricoverata per Covid.

Nuovi casi: 25.853 (ieri 23.232)

Casi testati: 114.177 (ieri 95.247)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 230.007 (ieri 188.659)

Attualmente positivi: 791.697 (ieri 798.386)

Ricoverati: 34.313, -264 (ieri 34.577, -120)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.848, +32 (ieri 3.816, +6​)

Totale casi positivi: 1.480.874 (ieri 1.455.022​​)

Deceduti: 52.028, +722 (ieri 51.306 con un aumento di 853​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 637.149 (ieri 605.330)

