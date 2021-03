Coronavirus, in Sicilia su la curva dei nuovi contagi: stabile la situazione negli ospedali

Sono 895 i casi individuati nelle ultime 24 ore su oltre 25 mila tamponi: il tasso di positività è del 3,5%. Per effetto dei tanti guariti però scende il numero degli attuali positivi sull'Isola. Venti le vittime, mentre i ricoverati sono 931 di cui 118 in terapia intensiva

Aumentano i nuovi casi ma scende il numero di positivi in Sicilia. Mentre negli ospedali la situazione rimane pressochè invariata rispetto a ieri. E' questa la fotografia che viene fuori dalla lettura del bollettino di oggi relativo all'emergenza Covid. Sull'Isola nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 895 contagiati (ieri erano 765) su 25.226 tamponi processati, il tasso si positività dunque sale leggermente portandosi al 3,5% (ieri era al 2,9).

Gli attuali positivi - cioè quelli che al momento hanno il Coronavirus - calano per effetto dei 1.268 guariti, ma anche dei 20 nuovi decessi, e diventano 15.994 (-393). Il numero dei posti letto occupati in ospedale è rimasto uguale a ieri: i ricoveri ordinari sono 813 (+1), mentre le terapie intensive sono 118 (-1) con 8 nuovi ingressi in area critica.

La provincia di Palermo resta sempre la più colpita dell'Isola, con 347 nuovi contagi. Poi c'è Catania (176), Siracusa (84), Agrigento (80), Messina (58), Enna (50), Caltanissetta (45), Ragusa (28) e infine Trapani (27).

Caos vaccini

Dietrofront di Renato Costa. A meno 24 ore dall'annuncio di una riduzioni di prenotazioni per la somministrazioni dei vaccini in Fiera, il commissario straordinario per l'emergenza Covid annuncia che non ci sarà nessun "taglio". E che si continuerà al ritmo di circa 3 mila dosi al giorno. Intanto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a Tgs ha assicurato: "Oggi arriveranno in Sicilia 28 mila dosi del vaccino Moderna, mentre per i primi di aprile dovrebbero arrivarne 110 mila tra Moderna, AstraZeneca e Pfizer, che ci consentirebbe di continuare a lavorare e a correre come un treno con le vaccinazioni. Se dovessero arrivare i vaccini in dosi significative siamo pronti a creare anche strutture periferiche e saremmo pronti a lavorare anche 24 ore su 24, mentre per ora si lavora dalle 8 alle 22". Il governatore non esclude di usare gli stabilemti balneari come "hub" per le vaccinazioni in estate. (Leggi l'articolo completo)

Intanto però le scorte di vaccini diminuiscono e così la piattaforma manda a Catania chi vuole prenotarsi in questi giorni. "Prudenzialmente per qualche giorno si sono chiuse le prenotazioni a Palermo - spiegano dalla Regione - in attesa dell'arrivo di nuovi dosi. Il nostro consiglio è di aspettare qualche giorno per provare a prenotarsi nuovamente". (Leggi l'articolo completo)

Scuole chiuse

Scuole chiuse in 22 comuni siciliani dal 29 al 31 marzo. A decidere lo stop alle lezioni in presenza il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza firmata ieri a seguito della relazione settimanale del Dasoe. Sei sono i Comuni interessati in provincia di Palermo. (Leggi l'articolo completo)

La situazione nel resto d'Italia

Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel nuovo bollettino del Ministero della Salute: sono 23.696 i contagi registrati nelle ultime 24 ore su 349.472 test processati (antigenici e molecolari). Ieri i nuovi casi erano stati 21.267 su 363.767 tamponi. Il tasso di positività sale dunque al 6,8%. La buona notizia è il calo dei ricoverati con sintomi (-14), mentre continuano ad aumentare le terapie intensive (+32 ricoverati in 24 ore). In totale sono 260 gli ingressi nei reparti di area critica che portano il numero dei ricoverati con coronavirus in rianimazione a 3.620. Quello dei ricoveri, benché lieve, è il primo calo dal 23 febbraio scorso (vedi grafici in basso). Un segnale positivo pur in una situazione complicata.

A livello nazionale, si legge nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, entrambe le soglie di allerta di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (oltre il 40%) e in terapia intensiva (sopra il 30%) sono superate: rispettivamente 43% e 39%. La soglia d'allarme è stata superata in 10 e 12 regioni rispettivamente per l'area medica e per le terapie intensive. ll numero dei contagi resta molto elevato, ma una leggera inversione di tendenza si inizia a intravedere. Se prendiamo in esame i casi registrati tra lunedì e giovedì rispetto alle due settimane precedenti si può infatti osservare un decremento dei nuovi positivi.

Casi tra lunedì e giovedì

Questa settimana: 77.574

Scorsa settimana: 83.657

Due settimane fa: 81.733

Coronavirus: il bollettino di oggi 25 marzo 2021

Nuovi casi: 23.696

Totale casi: 3.464.543

Tamponi (antigenici e molecolari): 349.472

Attualmente positivi: 562.856 +1.548

Ricoverati con sintomi: -14. Totale: 28.424

Ricoverati in Terapia Intensiva: +32. Totale: 3620

Ingressi in terapia intensiva: 260

Deceduti dopo Covid test positivo: 460 (totale: 106.799)

Totale Dimessi/Guariti: 2.794.888 + 21.673

