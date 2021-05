Covid, in Sicilia tasso di positività in calo (1,9%): solo 20 nuovi casi tra Palermo e provincia

Mentre la Sicilia si prepara a proteggere dal Covid i più giovani, consentendo da domani la vaccinazione ai ragazzi che devono sostenere l'esame di maturità, ma è costretta a "frenare" sulle somministrazioni del siero Pfizer per la mancanza di adeguate scorte, i dati dicono che i nuovi casi di contagio sono 372 su 19.335 tamponi processati (6.849 molecolari e 12.486 rapidi). Col tasso di positività che si abbassa al 1,9%. Le vittime sono 11. Mentre si conferma il trend che vede il calo dei ricoveri in ospedale: in regime ordinario ci sono 575 persone (-26), mentre le terapie intensive sono 93 (-5) con 3 nuovi ingressi.

Ci sono poi 773 guariti, con gli attuali positivi che scendono a 12.604 (-412). Nel Palermitano sono appena 20 i nuovi contagiati. Questo il quadro delle altre province: Catania (139), Messina (31), Siracusa (20), Trapani (35), Ragusa (25), Agrigento (79), Caltanissetta (5), Enna (18).

Vaccini per i maturandi

Da domani via libera alla vaccinazione anti Covid degli studenti maturandi, su base volontaria e senza prenotazione. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che ha firmato una nota rivolta ai dirigenti scolastici dell’Isola. (L'articolo completo)

Il pasticcio dei vaccini Pfizer

Vanno alla Fiera del Mediterraneo per il richiamo del vaccino ma vengono "rimbalzati", in alcuni casi dopo ore di attesa, perché le dosi sono terminate. Sono numerose le segnalazioni arrivate sul disservizio registrato questa mattina nell’hub vaccinale di via Anwar Sadat. "Purtroppo - spiegano dalla struttura commissariale guida da Renato Costa - ci siamo trovati con un'improvvisa indisponibilità di vaccino Pfizer che ieri non ci ha permesso di avvisare tutti gli utenti per tempo. E’ un deficit temporaneo di appena qualche ora" . (L'articolo completo)

Un nuovo hub per i vaccini al centro La Torre

Dieci poltrone vaccinali, ventidue per l’anamnesi e quattro per il rilascio delle certificazioni. E’ l’hub realizzato da Asp e Protezione civile regionale all’interno del centro commerciale La Torre di via Assoro 25. Sarà attivato domani. (L'articolo completo)

Vaccini per gli "ultimi"

Proseguirà domani la campagna vaccinale dei senzatetto a Villa Zito, che, in attesa di riaprire al pubblico, ha trasformato alcune sale della pinacoteca in un Centro vaccinale dedicato a chi vive per strada e ha più di 60 anni. Fondazione Sicilia aderisce così all'iniziativa “Accanto agli ultimi”, lanciata dal governo regionale, in collaborazione con il Comune e la Croce rossa italiana, che parte proprio dal capoluogo in via sperimentale (630 vaccinati in meno di un mese). (L'articolo completo)

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 3.224, ieri 2490

Casi testati: 69724

Tamponi (diagnostici e di controllo): 252.646 ieri 107.481

molecolari: 122229 di cui 2944 positivi *l'alto numero dei tamponi dovuto a riconteggi

rapidi: 130417 di cui 276 positivi

Attualmente positivi: 268.145

Ricoverati: 8.557, - 393 rispetto a ieri

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.323, 46 nuovi, -59 rispetto a ieri

Deceduti dopo un tampone postivo: 125.501

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.197.892

Totale Dimessi/Guariti: 3.804.246

Vaccinati: 10.409.935 persone pari al 17.57% della popolazione, 31.367.254 le dosi somministrate

ovvero l'95.1% delle 22.141.080 dosi consegnate da Pfizer, delle 3.025.157 consegnate da Moderna e dei 7.085.480 vaccini AstraZeneca e 723.750 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 440.223 dosi (di cui 208mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

