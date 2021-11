Covid, in Sicilia deciso aumento dei contagi (quasi 700): stabile la situazione negli ospedali

Sono 678 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, nel bollettino ne compaiono 690 ma la Regione precisa che 12 sono riferiti ai giorni precedenti. Sono stati processati 26.385 tamponi e il tasso di positività schizza quindi al 2,6% (ieri era all'1,4%). Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i guariti sono 501, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 11.098 (+195). I decessi sono 6: dalla Regione precisano che uno si riferisce a oggi, tre a ieri e due al 22 novembre. Il totale delle vittime sale a 7.168.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 343: in leggero aumento rispetto a ieri quando erano 340. In terapia intensiva invece al momento si trovano 41 pazienti (ieri erano 42), con due nuovi ingressi. Sono 10.714 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 175 casi, Catania 194, Messina 128, Siracusa 58, Ragusa 21, Trapani 25, Caltanissetta 36, Agrigento 48, Enna, 17.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Attualmente positivi: 159.317

Deceduti: 133.415 (+85)

Dimessi/guariti: 4.661.853 (+7.558)

Ricoverati in totale: 5.202 (+45)

di cui in terapia intensiva: 573 (+13)

Tamponi: 116.019.095 (+562.505)

Totale casi: 4.954.585 (+12.448, +0,25%)

Somministrazione delle terze dosi

Personale medico e amministrativo dell’ufficio del commissario Covid questa mattina sono tornati a vaccinare nella sede della Yellow School, la scuola fondata e diretta da Luca De Paoli, nata per promuovere l’autonomia dei soggetti con disabilità. Sono state somministrate terze dosi ai ragazzi della scuola, ai loro familiari e agli insegnanti (Guarda il servizio video).