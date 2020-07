Coronavirus, altri otto nuovi casi in Sicilia: uno in provincia di Palermo

Su 1.975 tamponi processati in Sicilia nelle ultime 24 ore, otto hanno dato esito positivo: questo il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Dalla Regione fanno sapere che 5 sono della provincia di Messina, due di Catania e uno della provincia di Palermo. C'è un nuovo guarito, ma un ricoverato in più rispetto a ieri con il totale che sale a 11 (due di questi in terapia intensiva, -1 rispetto a ieri). Non ci sono decessi e gli attuali positivi diventano 170 (+7 rispetto a ieri).

I riconoscimenti a chi è in prima linea

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera preziosa del mosaico Palermo ai componenti delle organizzazioni di Protezione civile che hanno operato nel territorio cittadino in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid 19. "Palermo ha affrontato al meglio questa emergenza, segnata dall'unione di crisi sanitaria e crisi economica e sociale - ha detto il Sindaco - Se la nostra città ha avuto meno vittime e meno disagi rispetto ad altre lo si deve anche allo straordinario impegno di centinaia di volontari, a decine di organizzazioni che giorno per giorno hanno collaborato con il Comune nell'assistenza ai cittadini in difficoltà, nel fornire supporto materiale a tante persone e tante famiglie. Palermo ha ancora una volta dato il meglio di sé e questo anche grazie alle organizzazioni della Protezione civile che sono una delle parti vitali della nostra comunità".

La situazione in Italia

Dopo il balzo dei casi di contagio registrati negli ultimi due giorni, si registra un riallineamento del trend nella consueta sintesi del bollettino Coronavirus del Ministero della Salute pubblicato oggi. Sono infatti 252 i nuovi casi di contagio registrati in quasi tutte le regioni italiane: restano a zero nuovi casi solo Valle d'Aosta e Basilicata. Stabili i pazienti covid che necessitano di cure ospedaliere mentre in leggero calo i pazienti critici ricoverati in terapia intensiva (-3). Purtroppo anche oggi si registrano 5 morti. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Attualmente positivi: 12.301

Deceduti: 35.097 (+5)

Dimessi/Guariti: 198.192 (+350)

Ricoverati in Terapia Intensiva:46 (-3)

Ricoverati non in TI: 713 (+0)

Tamponi: 53.334

Totale casi: 245.590 (+252)