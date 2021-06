Covid, in Sicilia altri 119 casi: nel Palermitano toccata quota 70 mila contagi dall'inizio della pandemia

Tasso di positività ben sotto l'1% e ricoveri Covid ordinari che scendono sotto 200: questi alcuni dei numeri della pandemia che emergono dal bollettino di oggi. In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 119 contagi su 16.962 tamponi processati (0,7% positivi). Ieri erano stati 158.

Sono invece 185 le persone positive al Covid che restano ricoverate in ospedale nelle aree non critiche, quindi 21 in meno di ieri. Ventisette invece quelle in terapia intensiva (+2), con 4 nuovi ingressi. Sono sei invece le persone decedute. Mentre in 268 si sono messi il virus alle spalle e sono stati dichiarati guariti. Sull'Isola sono 4.753 i positivi (-155).

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia, con Palermo (17) che raggiunge quota 70 mila contagi dall'inizio della pandemia: Catania (42), Messina (13), Siracusa (5), Trapani (8), Ragusa (5), Agrigento (7), Caltanissetta (9) ed Enna (13).

Il Covid in Italia

Oggi in Italia si sono registrati 927 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore su 188.191 test, 10 decessi, 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-14 rispetto al giorno prima), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 2.027.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 24 giugno