Coronavirus, in Sicilia i nuovi contagi tornano sotto quota mille: calano i ricoveri, 32 morti

Sull'Isola sono stati 20.591 i tamponi processati (4,2% il tasso di positività). I ricoveri ordinari scendono di 13 unità, 227 i posti occupati in terapia intensiva con 15 nuovi ingressi. A Palermo e provincia 122 nuovi casi

Brusca frenata dei nuovi contagi Covid in Sicilia. Il consueto bollettino oggi riporta 875 nuovi casi (ieri sono stati 1.158) su 20.591 tamponi (molecolari e rapidi) processati, per un tasso di positività che si attesta al 4,2% (ieri era 4,9%). I decessi nelle ultime 24 ore sono 32. Aumenta il numero dei guariti: 816 contro i 787 di ieri.

Cala anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, i ricoveri in regime ordinario sono 1.431 (ieri erano 1.444), mentre le terapie intensive occupate sono 227, con 15 nuovi ingressi. Restano 47.654 gli attualmente positivi, di questi 45.996 in isolamento domiciliare.

La situazione provincia per provincia

La distribuzione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 211, Palermo 122, Messina 224, Trapani 22, Siracusa 157, Ragusa 33, Caltanissetta 65, Agrigento 13, Enna 28.

Screening anti-covid in Fiera: attività interrotta a causa del maltempo

A causa delle pessime condizioni meteo, con vento forte e pioggia, l’attività dello screening anti Covid alla Fiera del Mediterraneo è stata interrotta alle 16. "La decisione - fanno sapere dall'Asp - è stata presa sia per motivi di sicurezza, sia perché l’alto tasso di umidità potrebbe alterare la sensibilità dei tamponi antigenici". Al momento dell’interruzione, erano stati eseguiti 830 tamponi con 52 positivi (7,27%). L’attività riprenderà regolarmente domani alle 8 per concludersi alle 20 (ultimo ingresso delle auto alle 18).

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Attualmente positivi: 499.278

Deceduti: 85.461 (+299)

Dimessi/Guariti: 1.882.074 (+10.885)

Ricoverati: 23.709 (-80)

di cui in Terapia Intensiva: 2.400 (+14)

Tamponi: 30.934.035 (+216.211)

Totale casi: 2.466.813 (+11.629, +0,47%)

I ricoverati oggi sono 21.309 (-94, ieri 21.403) mentre i pazienti in rianimazione sono ancora 2.400 (+14, ieri 2.386). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 120 contro i 174 di ieri. I casi totali sono 2.466.813, gli attualmente positivi 499.278 (+444), i dimessi e i guariti 1.882.074 (+10.885) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 475.569 persone (+524). Le regioni con il maggior incremento giornaliero di casi sono Lombardia (+1.375), Emilia-Romagna (+1.208) e Campania (+1.069).

Gallery