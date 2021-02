Coronavirus, in Sicilia nuovi positivi in lieve rialzo: la metà sono a Palermo e provincia

Nuovi positivi in lieve rialzo. Sono 542 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.440 tamponi (tra molecolari e antigenici) processati. Il tasso di positività oggi sale al 2% (ieri era all'1,7%). Quasi la metà dei nuovi positivi sono stati rilevati tra Palermo e provincia.

Secondo il bollettino elaborato dal ministero della Salute i ricoveri ordinari sono 816 (-2 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive scendono a 130 (-5) ma con 10 nuovi ingressi. Nell’ultima giornata registrati altri 21 morti (4.039 decessi dall’inizio della pandemia a oggi). Altre 1.488 invece sono state dichiarate guarite. Gli attuali positivi quindi calano e diventano 27.690 (-970 rispetto a ieri), mentre in 26.744 (+40) si trovano ad oggi isolamento domiciliare. I tamponi molecolari processati complessivamente sono 1.713.795 (628.561 gli antigenici).

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero della Salute, questa è la distribuzione dei casi in Sicilia (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 237 a Palermo (42.904), 102 a Catania (41.323), 40 a Messina (19.648), 54 a Siracusa (10.427),17 ad Enna (4.369), 9 a Trapani (10.578), 3 a Ragusa (8.284), 58 a Caltanissetta (6.860) e 22 ad Agrigento (6.003).

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 286.980 dosi rispetto alle 422.525 consegnate nell’Isola. I vaccini inoculati sono andati a 149.437 donne e a 137.543 uomini e distribuiti così: 175.307 a operatori sanitari, 64.362 a personale non sanitario, 19.505 a ospiti di strutture residenziali, 9.871 a forze armate, 1.715 a personale scolastico, 16.220 a over 80 (dati aggiornati alle 15.07 del 24 febbraio 2021).

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino di oggi mercoledì 24 febbraio

Nuovi casi: 16.424 (ieri 13.314);

casi testati: 105.805 (ieri 89.156);

tamponi (diagnostici e di controllo): 340.247 (ieri 303.850) (molecolari: 181448, rapidi: 158799);

attualmente positivi: 389.433, +1485 (ieri 387.948 +45);

ricoverati: 18.217, -78 (ieri 18.295, +140);

ricoverati in Terapia Intensiva: 2.157, +11, 178 nuovi (ieri 2.146, +28, 197 nuovi);

totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.848.564 (ieri 2.832.162);

deceduti dopo Covid test positivo: 96.666 (ieri 96.348, +356);

totale Dimessi/Guariti: 2.362.465, +14599 (ieri +12.898);

vaccinati: 1.345.839 (3.754.463 dosi somministrate*).

*si tratta del 72.2% delle 3.905.460 dosi consegnate da Pfizer e delle 244.600 consegnate da Moderna al 19 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 339mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.048.800 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni: 34mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 54mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

