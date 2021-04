Coronavirus, mille nuovi contagi e mille guariti in Sicilia: altre 21 vittime

Altri mille casi di Coronavirus nell’Isola. Sono 1.095 per l’esattezza i nuovi contagi scoperti grazie ai 25.451 tamponi processati nei vari laboratori di microbiologia, con un tasso di positività che per oggi si attesta al 4,30%. Altre ventuno persone in Sicilia hanno perso la vita a causa della pandemia Coronavirus, portando complessivamente il tragico bilancio della regione a 5.286 vittime.

Scende a 23.798 (-77 rispetto a ieri) il numero dei soggetti in isolamento domiciliare così come cala da 25.284 a 25.211 (-73) il numero degli attuali positivi. Sul fronte degli ospedali resta quasi invariato il numero dei pazienti ricoverati in reparti di degenza ordinaria (1.234, +2 rispetto al giorno precedente). I posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva sono 179, con 8 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. Sono infine 1.147 le persone guarite dal Covid (172.018 in tutto in Sicilia).

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero della Salute, questa è la distribuzione dei casi per provincia (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 344 a Palermo (62.809), 301 a Catania (51.777), 82 ad Agrigento (10.111), 75 a Caltanissetta (10.229), 95 a Siracusa (14.296), 96 a Messina (23.956), 45 a Trapani (12.728), 48 a Ragusa (10.876) e 9 a Enna (5.733).

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 1.235.387 dosi delle 1.533.045 consegnate. I vaccini inoculati sono andati a 651.991 donne e a 583.396 uomini secondo questa distribuzione: 214.574 a operatori sanitari e sociosanitari, 133.995 a personale non sanitario, 33.042 a ospiti di strutture residenziali, 27.050 a forze armate, 57.165 a personale scolastico, 118.100 a over 80 (dati aggiornati alle 06.10 del 24 aprile 2021). Questa invece la distribuzione per età: fascia 20-29 65.563 dosi, fascia 30-39 85.812 dosi, fascia 40-49 126.993 dosi, fascia 50-59 183.096 dosi, fascia 60-69 217.162 dosi, fascia 80-89 278.493 dosi, fascia over 90 50.921 dosi, fascia 16-19 2.841 dosi.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia di oggi sabato 24 aprile 2021

• casi +13.817 (3.949.517 +0,35%);

• guariti +17.587 (3.369.048 +0,52%);

• decessi +322 (119.021 +0,27%);

• attualmente positivi -4.095 (461.448 -0,88%);

• tamponi molecolari +174.255 (44.211.571 +0,40%);

• incidenza molecolari 7,93% (-0.50);

• ricoverati 20.971 (-469);

• terapie intensive 2.894 (-85);

• isolamento domiciliare 437.583 (-3.541).



