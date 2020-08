Coronavirus, in Sicilia 65 nuovi casi: 58 sono migranti dell'hotspot di Lampedusa

Dei 65 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia, ben 58 sono migranti in isolamento all’hotspot di Lampedusa.

E' quanto si evince dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. La Regione conferma e fornisce il seguente dettaglio: 59 contagiati in più a Palermo (in questo dato sono inclusi i 58 migranti di Lampedusa, che come Asp dipende da Palermo), 3 a Catania, uno a testa a Messina, Ragusa e Siracusa.

Il numero degli attualmente positivi sale a 947. Aumentano i pazienti in ospedale che passano da 60 a 63, ma diminuiscono quelli in terapia intensiva (da 10 a 9); 884 le persone in isolamento domiciliare.

Sono 4.067 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.834 i guariti (ben 21 in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fermo a quota 286. Nello spazio di un giorno sono stati processati 1.468 tamponi in più.