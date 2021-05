Covid, in Sicilia 238 nuovi contagi e ospedali sempre più vuoti: nel Palermitano solo 43 casi

Nel giorno in cui Palermo sorride a metà, perché se da un lato la campagna vaccinale accelera dall'altro iniziano a scarseggiare i sieri Pfizer e Moderna e questo porta al rinvio di diverse prime dosi, il ministero della Salute certifica che l'andamento della pandemia in Sicilia resta sotto controllo con un lieve incremento della positività ma ospedali più vuoti. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 238 (ieri 350), su 11.010 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi del 2,1%. Ieri era 1,8%.

I ricoverati con sintomi del Coronavirus sono 618 (ieri 662) mentre nei reparti di terapia intensiva i posti occupati sono 102 co un solo nuovo ingresso (ieri 104) per un totale di 720 ospedalizzati (in calo di 46 unità rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 12.208 persone. Il totale dei positivi al Covid in Sicilia è oggi di 12.928 cittadini. Altre 575 persone possono sorridere perché guarite-dimesse e il totale da inizio pandemia arriva a 204.225 persone. Si registrano solo due decessi, numero che porta il bilancio complessivo a 5.739 vittime.

Quanto alla divisione dei nuovi casi per provincia, la maggior parte è a Catania (67). Seguono Messina con 49 e Palermo con 43. Poi Siracusa 24, Trapani 20, Ragusa 17, Caltanissetta 17, Agrigento uno e nessun incremento a Enna.

In Fiera rinviate prime dosi di Pfizer

Numeri record che fanno ben sperare e problema fiale che iniziano a mancare, soprattutto per Pfizer e Moderna. Sono i due risvolti della medaglia relativi alla campagna vaccinale contro il Covid alla Fiera del Mediterraneo. Da febbraio a oggi, soltanto nell'hub di via Sadat, sono state somministrate 227 mila dosi. In giornata si taglierà il traguardo delle 230 mila. Rinviate però alcune prime dosi dei sieri Pfizer e Moderna perché la richiesta supera l'offerta. (L'articolo completo)

Il presidente Mattarella all'hub di via Sadat

Accoglienza calorosa per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato i padiglioni 16 e 20 e dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Anche oggi non ha fatto mancare un tratto più "umano" e meno istituzionale salutando un'anziana seduta sulla sedia a rotelle, in attesa del vaccino, e poi concedendosi per un selfie con gli operatori. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus di oggi registra meno di quattromila nuovi casi, 72 nuovi decessi. Ben 6.573 guariti. Le persone attualmente positive sono 281.092. 48 gli ingressi del giorno in terapia intensiva (1.410 i ricoverati totali nelle terapie intensive italiane). Quasi 180 mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. 30.490.624 dosi di vaccino somministrate in totale.

Casi attuali: 281.092 (-2.652)

Deceduti: 125.225 (+72)

Guariti: 3.785.866 (+6.573)

Totale casi: 4.192.183 (+3.995)

Ricoveri: 9.161 (-327)

T.I.: 1.410 (-20) in/out: 48/68

179.391 tamponi Tasso di positività: 2,2%

30.490.624 dosi di vaccino somministrate in totale