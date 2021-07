Covid, sono 484 i nuovi casi in Sicilia: obiettivo green pass, prenotazioni vaccini su del 10%

Oltre 15 mila i tamponi processati, tasso di positività al 3,1%. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, salgono invece i ricoveri ordinari. Dopo l'annuncio del governo sale il numero di persone che si prenota per la prima dose

Il trend resta sempre quello degli ultimi giorni, sono 484 i nuovi casi Covid individuati in Sicilia su 15.413 con un tasso di positività del 3,1%. Sul fronte vaccini dopo l'annuncio del green pass obbligatorio in Sicilia le prenotazioni sono aumentate del circa 10%. Sul versante ospedaliero invece non si registra nessun nuovo ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e i posti occupati diventano 21 (-1 rispetto a ieri). Salgono invece i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 172 persone (+14 rispetto a ieri). Due invece i decessi.

Ci sono 182 guariti, e gli attuali positivi diventano 6.903 (+300 rispetto a ieri). Di questi 6.710 si trovano in isolamento domiciliare. Il report per provincia: sono 78 i casi a Palermo, 70 a Catania, 12 a Messina, 36 a Siracusa, 51 a Trapani, 17 a Ragusa, 101 a Caltanissetta, 98 ad Agrigento e 21 a Enna.

Effetto green pass, salgono le prenotazioni per i vaccini

Dopo la notizia del green pass obbligatorio per poter accedere a una serie di attività e servizi si sono registrate 5.666 prenotazioni per la prima dose e l'altro ieri erano state 5.171 con una variazione del 10%. Alle 12 di oggi erano 2.247 e si va ad una media di circa 600 prenotazioni all'ora, secondo i dati dell'assessorato regionale alla salute.

Zone rosse

Due nuove "zone rosse", una proroga e una revoca in Sicilia. Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le nuove restrizioni a seguito del considerevole numero di positivi al Covid, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'Agrigentino. Proroga, sempre fino al 29, per Gela, in provincia di Caltanissetta. Mentre viene revocata, con effetto immediato, la "zona rossa" a Piazza Armerina, nell'Ennese.

Vaccini, Razza: "Invertita la tendenza in sinergia con gli enti locali"

Si moltiplicano le iniziative che il sistema sanitario regionale organizza con i sindaci e le amministrazioni locali per favorire la campagna vaccinale di prossimità. Ringrazio i direttori generali e i commissari da me nominati, anche perché la crescita dei primi vaccinati dopo l’ordinanza del presidente Musumeci è stata davvero significativa. Ci aspettiamo ancora molto dai prossimi giorni».

Lo dichiara l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.

Il Covid in Italia

Il bollettino del ministero della Salute di oggi fa registrare 5.143 nuovi casi e 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 237.635 tamponi antigenici e molecolari con il tasso di positività che si attesta al 2,16%. Ieri erano stati accertati 5.057 contagi su circa 220mila test. Insomma, l'epidemia non rallenta. Anzi. Continua la crescita dei ricoverati con sintomi (+70 da ieri), il dato positivo è il calo delle terapie intensive (-3). Gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore sono stati 10.

Rispetto alla scorsa settimana i contagi sono praticamente raddoppiati.

Casi tra lunedì e venerdì

questa settimana: 20.089

scorsa settimana: 9.928

due settimane fa: 5.181

Intanto stando al monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento epidemiologico Covid-19, relativo al periodo 12-18 luglio, l'indice RT è salito a 1,26. Sono 19 le Regioni a rischio moderato e 2 a basso rischio (Basilicata e Valle d'Aosta), nessuna Regione si trova sopra la soglia critica sia nelle terapie intensive che nei ricoveri ordinari.

