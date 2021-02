Coronavirus, la Sicilia tiene: stabile la curva dei contagi, meno di mille i ricoverati

Sull'Isola individuati altri 452 casi su oltre 25 mila tamponi (1,79% il tasso di positività). Più di 1.100 i guariti, altre 21 vittime. In ospedale 953 pazienti, di cui 135 in terapia intensiva. A Palermo e provincia 163 contagi, due Comuni diventano zona rossa

Se la situazione dei nuovi contagi in Sicilia resta stabile a preoccupare è quello che succede in alcuni Comuni della provincia di Palermo: San Cipirello e San Giuseppe Jato infatti fino all'11 marzo sono diventati in zona rossa. Sull'Isola i nuovi casi sono 452 (ieri erano 412) su 25.179 tamponi (rapidi e molecolari) con un tasso di positività dell'1,79% (ieri era del 2,2%).

La provincia di Palermo resta quella più colpita con 163 nuovi contagi rilevati (in calo rispetto a ieri quando erano 236). Poi dietro ci sono Catania 126, Siracusa 37, Agrigento 37, Ragusa 25, Messina 21, Enna 21, Trapani 17, Caltanissetta 5. Sul fronte migranti è opportuno fare chiarezza: i 50 trovati positivi a Porto Empedocle si trovano sulla nave quarantena, per cui se non sbarcano - chiariscono dalla Regione - non vengono conteggiati nel bollettino.

Anche oggi invece sull'Isola gli attuali positivi sono in calo e diventano 28.657 (-710). Ciò è dovuto al fatto che 1.141 sono state dichiarate guarite, mentre invece 21 sono morte. Sempre in miglioramento la situazione negli ospedali. I ricoveri ordinari sono 818 (-25) e le terapie intensive 135 (-7) con 5 nuovi ingressi.

Arrivano a Palermo più di 20 mila dosi di vaccino

L’Asp di Palermo ha ricevuto 20.350 nuovi dosi di vaccino: 7.000 di Moderna, 7.500 di Astra Zeneca e 5.850 di Pfizer-Biontech. Dal 31 dicembre scorso ad oggi sono complessivamente 77.710 le dosi fornite all’Azienda sanitaria del capoluogo. Sono, invece, 44.471 le vaccinazioni effettuate dall’Asp di Palermo, delle quali 15.983 nel Presidio di Villa delle Ginestre.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi registra oggi 13.314 nuovi casi e 356 decessi, 13 mila i guariti, mentre salgono a 387.948 gli attualmente positivi. Pessimi dati dagli ospedali: superata la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letto per pazienti Covid in Umbria (57%), Abruzzo (38%), Molise, Marche, Trento e Bolzano (33%), Friuli Venezia Giulia (32%) e (31%). E' quanto emerge dagli ultimi dati, aggiornati a ieri sera, dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas). In aumento il dato medio nazionale dei ricoveri Covid nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Stasera il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà i ministri della Salute e delle Autonomie insieme al presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo.

Coronavirus, il bollettino di oggi

Nuovi casi: 13.314

Casi testati: 89156

Tamponi (diagnostici e di controllo): 303.850 (ieri 170.672)

molecolari: 143228 di cui 11556 positivi pari al 8.06%

rapidi: 160622 di cui 1743 positivi pari al 1.08%

Attualmente positivi: 387.948 +45 (ieri 387.903)

Ricoverati: 18.295, +140 (ieri 18.155)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.146, +28, 197 nuovi (ieri 2.118, 162 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.832.162

Deceduti dopo Covid test positivo: 96.348, +356 (ieri 95.992 )

Totale Dimessi/Guariti: 2.347.866, +12.898 (ieri 2.334.968)

Vaccinati: 1.336.126 (3.608.645 dosi somministrate*)

*si tratta del 76.9% delle 3.905.460 dosi consegnate da Pfizer e delle 244.600 consegnate da Moderna al 19 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 294mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 542.400 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni: 29mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 41mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

