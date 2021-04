Covid, in Sicilia i contagi tornano sotto quota mille: in calo anche ricoveri e terapie intensive

Sono 930 i casi individuati su più di 26 mila tamponi, il tasso di positività scende al 3,4%. Per il secondo giorno di fila negativo il saldo dei posti letto occupati in ospedale. Altri 24 decessi e 1.2150 guariti. Il governo firma l'ordinanza: Sicilia confermata in zona arancione (ma con macchie rosse) dal 26

Contagi sotto quota mille in Sicilia. Non succedeva da tempo. Sono 930 i nuovi casi Covid (ieri erano stati 1.412) individuati nelle ultime 24 ore su 26.886 tamponi processati tra molecolari e antigenici, col tasso di positività che scende al 3,4% (ieri del 4,1%). Ci sono 24 nuovi decessi e ben 1.250 guariti, con gli attuali positivi che - secondo il bollettino odierno - scendono a quota 25.284 (-344).

Situazione pressocchè stabile, ma in leggera flessione, rispetto a 24 ore fa negli ospedali, dove si trova il 5,5% di chi al momento ha il virus. I ricoveri ordinari sono 1.232 (-12), mentre le terapie intensive diventano 177 (-1) con 11 nuovi ingressi.

In netto calo i contagi in provincia di Palermo (234), che oggi registra meno casi rispetto a Catania (264). Gli altri sono: Messina (59), Siracusa (121), Trapani (48), Ragusa (30), Caltanissetta (76), Agrigento (74), Enna (24).

Nella settimana dal 17 al 23 aprile - secondo quanto calcolato dall'ufficio Statistica del Comune - i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 2.644, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 217,74 (ieri, con riferimento alla settimana dal 16 al 22 aprile, i nuovi positivi erano 2.865 e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti 235,94).

C'è l'ordinanza, Sicilia in arancione (con macchie rosse) dal 26

L’Italia torna tingersi di giallo. Sono, infatti, in area arancione solo la Sicilia e altre 4 regioni: Basilicata, Calabria, Puglia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre sono in area gialla.Così prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile.

Nell'Isola dunque resta in vigore il livello mediano di restrizioni. Ma come è noto in diverse parti della regione restano in vigore le zone rosse decretate dalle ordinanze del presidente della Regione. E tra queste c’è proprio Palermo e altri 22 comuni della provincia (tra cui Partinico e Bagheria), che resteranno in zona rossa almeno fino al 28 aprile.

Riaprono ville e giardini senza prenotazione

Nonostante la proroga della zona rossa, il comune di Palermo ha disposto da domani (sabato 24 aprile) la riapertura delle ville comunali senza bisogno della prenotazione. "I giardinieri - assicurano da Palazzo delle Aquile - dove si verificassero eccessiva presenza o assembramenti, provvederanno alla chiusura temporanea dei cancelli fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 23 aprile 2021 registra 14.761 nuovi positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 342 le vittime nelle ultime 24 ore. Scendono sotto i 3 mila (2.979) i ricoverati con coronavirus in terapia intensiva. Sono 153 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore mentre, considerando le persone dimesse, i ricoverati sono 42 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 645 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 21.440. Dati in miglioramento ma che - spiegano dal ministero della Salute Rezza e Brusaferro - impongono prudenza perché "il quadro rimane molto impegnativo e i decessi alti".

