Coronavirus, in Sicilia oltre 7 mila tamponi e 108 nuovi casi: Palermo supera Catania

C'è la trecentesima vittima in Sicilia col Coronavirus: si tratta di un novantenne di Sciacca deceduto nella propria abitazione. Sono invece 108 i nuovi contagi registrati sull'Isola nelle ultime 24 a fronte di 7.008 tamponi processati: la percentuale di positivi è quindi dell'1,54%, leggermente sotto rispetto agli ultimi giorni. L'altro dato che balza all'occhio è che con i 63 casi odierni (5 sono della Missione di Biagio Conte) la provincia di Palermo supera quella di Catania (+13) nel computo totale dei contagi dall'inizio della pandemia: 1.448 contro 1.414.

Continua a salire anche il numero dei ricoveri (224), che rispetto a ieri fanno registrare un preoccupante +21. Per fortuna resta contenuto il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 15 (+1). Alto anche il numero dei nuovi guariti, che sono ben 65. Dunque il computo degli attuali positivi non sale di molto rispetto a ieri: al momento secondo il bollettino del ministero della Salute in Sicilia ci sono 2.390 persone con il Covid, di queste 2.151 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Aumentati controlli in aeroporto

Dopo la nuova ordinanza del ministro della Salute scatta il controllo sanitario sui passeggeri dei voli provenienti dalla Francia. "E' in corso - fanno sapere dal Falcone Borsellino - lo screening sanitario per sottoporre a tampone 130 passeggeri arrivati da Parigi Beauvais con un volo Ryanair".

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Solo nel Lazio il numero dei pazienti in terapia intensiva è triplicato nelle ultime due settimane e i nuovi casi continuano ad aumentare molto più che nel resto del Paese. Complessivamente nelle ultime 24 ore si registrano 1.392 nuovi casi e 14 morti. 239 i pazienti in stato critico che necessitano del ricovero in terapia intensiva (+7), 2.604 il numero di ricoverati (+129). L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 21 settembre registrava oltre 1350 nuove diagnosi di positività alla Covid-19 con circa la metà dei tamponi processati rispetto alla media dell'ultima settimana e 17 decessi, mentre sale il numero dei ricoveri e dei pazienti gravi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 22 settembre

Attualmente positivi: 45.489 (+410)

Casi totali: 300.897 (+1.392)

Ricoverati: 2.604 (+129)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 239 (+7)

Deceduti: 35.738 (+14)

Tamponi: 87.303

