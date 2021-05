Coronavirus, in Sicilia 350 nuovi positivi: nel Palermitano solo 53 contagiati

Sono 350 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 19.201 tamponi processati. E' quanto emerge dal consueto bollettino del ministero alla Salute, che registra un leggero calo del tasso di positività: 1,8% (ieri era dell'1,9%).

Rispetto a ieri salgono i ricoveri in terapia intensiva (+5), mentre scendono quelli ordinari (-17). Purtroppo si registrano altri 17 morti in un solo giorno. Crescono però anche i guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 1.081. Attualmente sono 13.267 i positivi, di cui 662 ricoverati in ospedale, 104 in terapia intensiva, 12.501 in isolamento domiciliare. I guariti, in totale, salgono a 203.650, i decessi a 5.737. Da inizio pandemia i positivi registrati in Sicilia sono 222.654.

A livello provinciale, sono 53 i nuovi positivi a Palermo, 74 a Messina, 84 a Catania, 32 a Siracusa, 40 a Ragusa, 8 ad Enna, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 16 a Trapani. Crollano, dunque, i nuovi casi nel Palermitano.