Coronavirus, in Sicilia curva stabile: individuati altri 1.355 contagi, 32 morti

Sembra essersi arrestato l'aumento dei contagi Covid in Sicilia. Da un giorno all'altro si registrano piccole variazioni, in su o in giù, ma al momento pare che il picco (quasi duemila casi in un giorno) sia alle spalle. Al contrario non si può nemmeno parlare di curva in discesa. I dati settimanali però potranno essere più chiari rispetto a quelli giornalieri.

Il consueto bollettino oggi riporta 1.355 nuovi contagiati (ieri erano 1.230) individuati su 20.255 tamponi (molecolari e rapidi), per un tasso di positività che si attesta al 6,6% (ieri era al 5,6). I decessi odierni sono 32.

L'istituto superiore della Sanità ha stimato sull'Isola un Rt 1.27, incidenza media è di 443 casi ogni 100 mila abitanti. Torna il segno più invece sui posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid: i ricoveri ordinari segnano un +5 (1.441 il totale), mentre le terapie intensive fanno segnare un +1 (222), con 14 nuovi ingressi. Dunque i pazienti in più in ospedale rispetto a ieri sono 6.

I guariti di oggi sono 932, gli attuali positivi fanno registrare dunque un +391 e diventano 47.289. Di questi 45.626 sono in isolamento domiciliare. In drastico calo invece i nuovi casi in provincia di Palermo, dove se ne registrano 289. A Catania 356, Messina 297, Trapani 152, Siracusa 106, Ragusa 32, Caltanissetta 51, Agrigento 56, Enna 16.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino del 22 gennaio 2021

Nuovi casi: 13.633 (ieri 14.078)

Casi testati: 82.194 (ieri 95.360)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 264.728 (ieri 267.567)

molecolari: 149.692 di cui 12.791 positivi pari allo 8.5% (ieri 162.453 di cui 13.112 positivi, 8%)

rapidi: 115.036 di cui 842 positivi pari allo 0.7% (ieri 105.114 di cui 943 positivi, 0.8%)

Attualmente positivi: 502.053, -14.515 (ieri 516.568)

Ricoverati: 21.691, -354 (ieri 22.045, -424)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.390, -28, 144 nuovi ingressi (ieri 2.418, -43, 155 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: 2.441.854 (ieri 2.428.221)

Deceduti: 84.674, +472 (ieri 84.202, +521)

Totale Dimessi/Guariti: 1.855.127, +27.676 (ieri 1.827.451)

Vaccinati: 29.742 (1.293.941 dosi somministrate*)

*si tratta del 83% delle 1.511.835 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna all'20 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Sul fronte dei ritardi, a quanto si apprende, solo a febbraio saranno invece distribuite le dosi mancanti nel lotto previsto questa settimana. Slitta pertanto di un mese il piano per gli over 80

Gallery