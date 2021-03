Covid, Sicilia col fiato sospeso: in 7 giorni aumento dei nuovi contagi del 9,9%

I dati della Protezione civile relativi all'ultima settimana. Il tasso di letalità è fermo al 2,7%. In calo le persone in isolamento domiciliare. Giù anche i ricoveri, ma crescono gli ingressi in terapia intensiva. L'incognita della variante sudafricana accertata a Mazara

Il Covid continua a preoccupare e nel corso dell'ultima settimana (dal 22 al 28 febbraio ndr) in Sicilia - zona gialla - sono emersi alcuni segnali di risalita della pandemia. E' quanto emerge dall'analisi compiuta dall'ufficio Statistica del Comune in base ai dati del Dipartimento della Protezione Civile. "Rispetto alla settimana precedente – osserva il responsabile dell’ufficio Statistica, Girolamo D’Anneo - sono aumentati i nuovi positivi e i nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se sono diminuiti gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti".

In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 3.568, il 9,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5%. I tamponi positivi sono pari al 10,3% delle persone testate, in aumento rispetto al 9,1% della settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 25.982, 3198 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 25.124, 3.067 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 858, di cui 133 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 131 unità (di cui -10 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 51 nuovi ingressi in terapia intensiva (+15,9% rispetto ai 44 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

Il numero dei guariti (122.438) è cresciuto di 6.627 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'80,3% (era il 77,7% domenica scorsa). Il numero dei deceduti, pari a 4.138, è aumentato di 139 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (come domenica scorsa).

A gettare una pesante incognita sull'andamento della pandemia in Sicilia nelle prossime settimane sono anche le varianti. Un caso di variante sudafricana è stato accertato mentre un altro è sospetto. Si tratta di un marittimo di 32 anni, rientrato a Mazara del Vallo lo scorso 11 febbraio dopo due mesi di lavoro in Africa. La variante è stata riscontrata dai medici del Policlinico di Palermo, che adesso stanno sequenziando anche il tampone della moglie risultata pur lei positiva.