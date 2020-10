Coronavirus, nuovi casi da record in Italia (+15 mila): in Sicilia 562 contagi e 11 morti

Record di contagi nazionale: oggi in Italia si registrano oltre 15 mila contagi. In Sicilia invece sono 562 i nuovi casi con 11 morti. In provincia di Palermo invece si sfiora quota 200. Sono stati 7.412 i tamponi processati (7,45% i positivi). I decessi sono stati registrati 7 a Palermo; 2 a Catania; 1 a Messina e 1 a Marsala (la Regione non fornisce altri dettagli).

L'emergenza Coronavirus sembra dunque non arrestarsi. Secondo il nuovo bollettino diramato dal ministero della Salute sull'Isola continuano a salire anche ricoveri e terapie intensive: i primi arrivano a 565 (+23), mentre le seconde a 83 (+6). La notizia positiva di oggi è che ci sono ben 198 persone che sono guarite dal Covid. Dunque in Sicilia gli attuali positivi sono 7.850, di cui 7.202 in isolamento domiciliare.

Questo il dettaglio per provincia: Palermo 192, Catania 170, Messina 53, Trapani 66, Siracusa 20, Ragusa 34, Enna 5, Caltanissetta 19 e Agrigento 3.

In provincia di Palermo quasi 2 positivi ogni mille abitanti

Preoccupa la crescita del contagio nel Palermitano. Il capoluogo con 2,18 contagi su 1000 abitanti ha il dato poco più alta della media che si attesta su 1,85 positivi. Preoccupanti i valori di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Cefalà Diana, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Villafrati (vedi mappa allegata). Invece a seguito di accertati contatti di un dipendente di Villa Niscemi con un collega dell'Area del Verde risultato positivo al Covid 19, la struttura oggi pomeriggio è stata chiusa per effettuare le operazioni di sanificazione, al termine delle quali le attività riprenderanno regolarmente.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 21 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 155 mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata. Oggi si registrano ben 15.199 nuovi casi (record di nuovi positivi) e 127 morti. Sono complessivamente 926 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+56) e 9.057 nei reparti Covid (+603).

Quanto alle regioni si registrano 4.125 nuovi casi in Lombardia, 1.799 in Piemonte, 1.760 in Campania, 1.219 nel Lazio. Quanto ai 1.422 casi del Veneto si tratta di un ricalcolo che tiene conto di positivi che non erano stati conteggiati nei giorni scorsi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 ottobre

Nuovi casi: 15.199

Casi testati: 106.488

Tamponi (diagnostici e di controllo): 177.848

Attualmente positivi: 155.442

Deceduti: 36.832 (+127)

Ricoverati: 9.057 (+603)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 926 (+56)

Totale casi positivi: 449.648

Dimessi/Guariti: 257.374