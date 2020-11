Coronavirus, 1.838 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore: ci sono 43 morti

Sono complessivamente 1.838 su 9.386 tamponi processati i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Sicilia, dove il numero dei positivi sale a questo punto a 36.241. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute arrivato pochi minuti fa, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono 43 (1.141 dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

Sono 310 i guariti. Da sottolineare un dato: il numero dei ricoverati in terapia intensiva è identico a quello di ieri: 242. Le persone ricoverate con sintomi sono 1.568 (più 31 rispetto a venerdì). In isolamento domiciliare si trovano 34.431 persone. Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 51.871 persone su 602.679 persone sottoposte a test.

Ecco la situazione provincia per provincia: a Catania 625 contagi. Seguono Palermo con 583, Messina con 145, Siracusa con 126, Agrigento con 107, Trapani con 71, Caltanissetta con 70, Ragusa con 56, Enna con 55.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 21 novembre 2020. Sono 34.767 i nuovi casi di Covid 19 nel nostro Paese secondo i dati aggiornati del ministero della Salute e della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 692 morti, che portano il totale a 49.261 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri).

Attualmente positivi: 791.746

Deceduti: 49.261 (+692)

Dimessi/Guariti: 539.524 (+19.502)

Ricoverati: 37.821 (+116)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.758 (+10)

Tamponi: 20.199.829 (+237.225)

Totale casi: 1.380.531 (+34.767, +2,58%

