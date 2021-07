Covid, altri 550 nuovi contagi in Sicilia: crescono i ricoveri e la positività arriva al 3,8%

Altri 550 casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 14.234 tamponi analizzati, con la percentuale di positività che arriva al 3,8% (ieri era al 3%). I dati emergono dal bollettino del ministero della Salute che monitora l'andamento della pandemia. Ci sono altre nove vittime e atri 150 guariti. Nel report si precisa però che "dei 9 decessi rilevati, due non sono attribuibili al Covid e 4 risalgono ai mesi maggio e giugno".

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari dei nosocomi siciliani sono 165 (ieri 156), mentre venti pazienti (ieri 21) sono in terapia intensiva (nessun nuovo ingresso). In totale i ricoverati per Coronavirus sono 185. In isolamento domiciliare ci sono più di seimila persone (6.006), ieri 5.623, e gli attuali positivi sono invece 6.191. Il totale dei guariti dall'inizio della pandemia è di 224.688 mentre i decessi complessivi sono stati 6.019

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Ragusa 175; Caltanissetta 103; Agrigento 98; Palermo 60; Catania 36; Trapani 29. Enna 26; Siracusa 19 e Messina 4.

Vaccini anche al ristorante

Vaccinare quante più persone possibili è la missione della struttura commissariale per l’emergenza Covid che, insieme a Confcommercio, ha lanciato l’iniziativa #NoVacciniNo[Ri]parti: immunizzare datori di lavoro, lavoratori, loro familiari e clienti. La struttura commissariale ha messo a disposizione delle aziende formule diverse di vaccinazione: inviare squadre di medici a immunizzare dipendenti e clienti sul posto di lavoro oppure organizzare percorsi di immunizzazione agevolata, individuali o di gruppo, all’hub della Fiera del Mediterraneo. Quest’ultima, finora, è stata la modalità più apprezzata, di cui hanno beneficiato diversi lavoratori di aziende associate a Confcommercio. Domenica 25 luglio, invece, saranno i medici della struttura commissariale ad andare a vaccinare lavoratori e clienti a domicilio. L’appuntamento è dalle 18 alle 24 al ristorante- pizzeria La Braciera in Villa, a Villa Lampedusa, in via dei Quartieri 104. (L'articolo completo)

Il Covid in Italia

Il ministero della Salute oggi registra 4.259 nuovi casi e 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 235.097 tamponi, tra antigenici e molecolari: il tasso di positività sale all'1,8% (ieri era all'1,6%). Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per covid in Italia, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri erano stati 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri. Continua a salire la curva dei contagi giornalieri nel nostro Paese, soprattutto a causa dell'avanzare della variante Delta.

Attualmente positivi: 49.310 (dato di ieri)

Deceduti: 127.884 (+10 ieri)

Dimessi/guariti: 4.115.889 (+1.760 ieri)

Ricoverati: 1.359 (+9 ieri)

In terapia intensiva: 165 (+3 ieri)

Tamponi: 75.100.357 (+218.705 ieri)

Totale casi: 4.293.083 (+3.558 ieri, +0,08%)