Coronavirus, in Sicilia scendono ancora i nuovi casi: ricoveri in lieve risalita, 26 morti

Ancora meno casi rispetto a ieri, ma (come spesso accade il lunedì) con un numero minore di tamponi processati: sono 669 i nuovi contagi al Coronavirus individuati in Sicilia su 6.216 test (10,7% il tasso di positività, ieri era dell'11,4%). Restano in leggero aumento i posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari passano da 1.075 a 1.081 (+6), mentre le terapie intensive diventano 181 (+3) con ben 16 nuovi ingressi. Sono 26 le vittime nelle ultime ventiquattro ore.

I guariti e i dimessi sono invece 623, dunque gli attuali positivi rispetto a ieri sono venti in più: 33.903 in totale. Di questi 32.636 in isolamento domiciliare. Questa la mappa dei nuovi casi per provincia: Catania (279); Palermo (212); Messina (33); Ragusa (40); Trapani (2); Siracusa (39); Agrigento (0); Caltanissetta (52); Enna (12).

La situazione nel resto d'Italia

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 21 dicembre, sono 10.872 i nuovi casi di Covid 19 e 415 i morti. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.964.054 mentre le vittime a 69.214. Sono 87.889 i tamponi eseguiti. I guariti sono 19.632 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 9.178 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 613.582.

Dopo il bollettino di ieri sono tornati a crescere gli attualmente positivi, un dato che nei giorni precedenti aveva dato segnali di riduzione. Mentre l'Italia si appresta ad affrontare le feste natalizie tra giorni 'rossi' e 'arancioni', preoccupa la variante britannica del Covid, che secondo le informazioni provenienti dalla Gran Bretagna, potrebbe essere ancora più contagiosa.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre 2020

Attualmente positivi: 613.582

Deceduti: 69.214 (+415)

Dimessi/Guariti: 1.281.258 (+19.632)

Ricoverati: 27.876 (-25)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.731 (-12)

Tamponi: 25.217.014 (+87.889)

Totale casi: 1.964.054 (+10.872, +0,56%)