Covid, in Sicilia 514 nuovi casi: si conferma la regione con più positivi

Poco più di 500 nuovi casi di Covid accertati in 24 ore, 514 per la precisione (ieri 538), lieve aumento dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali ma una flessione dell'occupazione delle terapie intensive. Ecco il quadro odierno della Sicilia sul fronte della pandemia. Appena 12.507 i tamponi processati, circa duemila in meno di ieri, e la positività risale arrivando al 4,1%. Ancora una volta la Sicilia è la regione con i numeri peggiori d'Italia: prima per ricoverati, cittadini in isolamento e attuali positivi.

Il bollettino diramato dal ministero della Salute certifica che i ricoverati con sintomi del virus nei reparti ordinari sono 660 (ieri 657) mentre in terapia intensiva ci sono 96 pazienti con due nuovi ingressi (ieri 101 posti occupati). Complessivamente gli ospedalizzati col Covid sono 756. In isolamento domiciliare ci sono 20.286 persone (ieri 20.278). Il totale degli attuali positivi è pari a 21.042 ieri (21.036)

Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite 501 persone e così il totale dall'inizio della pandemia è di 265.917. Il bollettino riporta poi sette nuove vittime (bilancio complessivo di 6.700). Dalla Regione prrcisano però che un decesso è riferibile a ieri, quattro sono del 18 settembre, due del 7.

Questa la localizzazione dei nuovi casi nel territorio siciliano. A Palermo e provincia ne sono registrati 103; Catania 237; Messina 45; Siracusa 36; Ragusa 16; Trapani 27; Caltanissetta 21; Agrigento 12 ed Enna 17.

Oggi è in città il commissario nazionale Figliuolo. In agenda una tappa all'Ismett, dove come da indicazione ministeriale è iniziata la somministrazione delle terze dosi di vaccino a pazienti particolarmente fragili, e poi all'hub della Fiera del Mediterraneo.

In Sicilia meno positivi ma più pazienti in area critica

La settimana appena conclusa - sottolinea il responsabile dell'Ufficio statistica del Comune, Girolamo D'anneo - ha fatto registrare un ulteriore rallentamento della diffusione del Covid sull'Isola: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, ordinari e in terapia intensiva e i decessi. Sono però aumentati i nuovi ingressi in terapia intensiva.

La situazione in Italia

Sono 2.407 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, ci sono stati anche 44 ulteriori decessi causati dal virus.

Attualmente positivi: 112.514

Deceduti: 130.354 (+44)

Dimessi/Guariti: 4.395.648 (+3.383)

Ricoverati: 4.505 (+46)

Ricoveratiin Terapia Intensiva: 523 (-7)

Tamponi: 89.542.931 (+122.441)

Totale casi: 4.638.516 (+2.407, +0,05%)