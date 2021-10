Coronavirus, in Sicilia per il terzo giorno di fila ricoveri in aumento

Sono 368 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.619 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano stati 264. Il tasso di positività passa così dall'1,4% al 2,5%. L'Isola è al quinto posto per contagi giornalieri, al primo c'è la Lombardia con 457 casi, al secondo il Veneto con 455, al terzo la Campania con 406 casi, poi il Lazio con 381. E' quello che emerge spulciando il bollettino di oggi del ministero della Salute sulla situazione Covid.

Da segnalare altri cinque decessi. La Regione Sicilia comunica che tra i tamponi molecolari comunicati oggi 23 sono relativi a periodi precedenti. "Tra i casi confermati, comunicati oggi - si legge nel bollettino - due sono relativi a giorni precedenti; infine i decessi comunicati sono da attribuire tre a ieri, uno a lunedì e uno al 14 ottobre".

Attualmente i positivi in Sicilia sono 6.806. Sono 263 invece le persone ricoverate con sintomi (+8 rispetto a ieri) con 49 persone che si trovano in terapia intensiva (+1). Questo vuol dire che per il terzo giorno di fila i ricoveri sono in aumento. Sono 6.494 coloro che si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda il contagio nelle singole province ecco il quadro completo: Palermo 42, Catania 173, Messina 48, Siracusa 38, Agrigento e Caltanissetta 21, Enna 15, Trapani 6, Ragusa 4.

L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021.Sono 3.702 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 2.697), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti (ieri 70) che portano a 131.688 il totale delle vittime da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 485.613 tamponi, con un tasso positività che sale a 0,76% (ieri 0,4%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.464 (ieri 2.423), con un aumento di 41 persone rispetto a ieri mentre resta invariato il numero i ricoverati in terapia intensiva (355 sia ieri che oggi) con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.520.531 i guariti (+ 4.544 ) e 73.668 gli attualmente positivi (- 878).

