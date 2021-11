Coronavirus, altri 648 casi in Sicilia: sale il numero dei ricoverati, nessun morto nelle ultime 24 ore

Sono 648 i contagi registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore, quasi un quarto dei quali solo nel Palermitano. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute per seguire l’andamento del Covid in Italia. La Sicilia è settima per nuovi casi dopo Lombardia (1.930), Veneto (1.928), Lazio (1.079), Emilia-Romagna (1.055), Campania (983) e Friuli Venezia Giulia (660).

Sulla scorta dei 25.059 tamponi processati nell’ultima giornata, il tasso di positività si attesta al 2,58% (+0,28% rispetto a ieri). Dei sei morti indicati nel report (7.137 in tutto le vittime dall’inizio della pandemia), la Regione Siciliana ha fatto sapere che i decessi sono stati registrati tra martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19 novembre.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 350 le persone ricoverate nei reparti ordinari per sintomi legati al Covid (+18), 36 quelle ricoverate in terapia intensiva (-2 rispetto a 24 ore fa) con due nuovi ingressi. Altri 583 i siciliani dimessi o guariti dopo aver contratto il vius. Gli attuali positivi sono complessivamente 10.092, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 9.706.

I dati per provincia

Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 167 a Palermo (86.370), 103 a Catania (81.565), 130 a Messina (37.103), 84 a Siracusa (25.528), 45 a Trapani (20.723), 28 a Ragusa (20.236), 39 a Caltanissetta (18.510), 38 ad Agrigento (18.211) e 14 a Enna (9.698).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente sono state somministrate 6.977.506 dosi delle 7.649.473 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 6.23 del 20 novembre 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 77,26% (84,50% in Italia). Questa la distribuzione per età dei vaccini considerando i cicli completati e le dosi uniche: 251.843 su una platea di 406.593 per la fascia d’età 12-19 (61,94%); 406.116 su 544.052 fascia 20-29 anni (74,65%); 423.654 su 583.826 fascia 30-39 anni (72,57%); 529.099 su 694.418 fascia 40-49 anni (76,19%); 606.638 su 755.875 fascia 50-59 anni (80,26%); 526.022 su 631.055 fascia 60-69 anni (83,36%); 405.548 su 476.607 fascia 70-79 anni (85,09%); 277.649 su 342.909 over 80 (80,97%). Queste le percentuali per quanto riguarda la dose addizionale o il booster: 0,78% per la fascia 20-29, 1,20% per la fascia 30-39, 1,44% per la fascia 40-49, 2,26% per la fascia 50-59, 5,81% per la fascia 60-69, 7,53% per la fascia 70-79, 18,87% per la fascia over 80.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 20 novembre 2021

da Today.it

• nuovi casi: 11.555, ieri 10.544;

• tamponi (diagnostici e di controllo): 574.812, ieri 534.690;

• attualmente positivi: 143.401, ieri 137.130;

• ricoverati: 4.250, ieri 4.145;

• ricoverati in terapia Intensiva: 512 (stabili) di cui 50 nelle ultime 24 ore;

• deceduti dopo un tampone positivo: 133.131, ieri 133.082.

• vaccinati: l'86,94 % della popolazione over 12 ha ottenuto almeno una dose di vaccino mentre 45.638.318 persone - pari al 84.5% della popolazione con più di 12 anni - hanno completato il ciclo vaccinale. Inoltre 3.126.344 persone hanno già ottenuto la terza dose, il 60,93% della paltea con ultima dose da oltre 6 mesi. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.