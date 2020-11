Coronavirus, stabile il numero dei nuovi casi (1.634): frenano ricoveri e terapie intensive

Sono complessivamente 1.634 su 10.020 tamponi processati (16% la percentuale dei positivi) i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Sicilia, dove il numero dei positivi sale a 34.756. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono 43 (1.098 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 416.

Resta contenuto l'aumento dei ricoveri, degli attuali positivi in ospedale con sintomi sono 1.537 (+ 5 rispetto a ieri), mentre si trovano in terapia intensiva 242 pazienti (+2). Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 574 a Palermo, 404 a Catania, 186 a Messina, 109 a Ragusa, 89 a Trapani, 25 a Siracusa, 82 ad Agrigento, 63 a Caltanissetta e 102 a Enna.

La situazione nel resto d'Italia

Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 777 mila. Oggi si registrano 37.242 nuovi casi mentre in ospedale si trovano 347 nuovi pazienti in area non critica e 36 in terapia intensiva. Grazie alle misure prese il tempo di raddoppio dei casi è stato rallentato, ma sono 18 le regioni che al 17 novembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica: con l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 20 novembre

Nuovi casi: 37.242 (ieri 36.176)

Casi testati: 116.853 (ieri 138.397)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 238.077 (ieri 250.186)

Attualmente positivi: 777.176 (ieri 761.671)

Ricoverati: 33.957, +347 (ieri 33.610, +106)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.748, +36 (ieri 3.712, +42)

Totale casi positivi: 1.345.767 (ieri 1.308.528​)

Deceduti: 48.569, +699 (ieri 47.870, con un aumento di 653​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 520.022 (ieri 498.987)