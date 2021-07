Il Covid riprende a correre: in Sicilia 552 nuovi casi e tre vittime ma i ricoveri sono stabili

Da un lato l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi torna in Sicilia da un lungo elenco di Paesi esteri e dall'altro l'istituzione di nuove zone rosse per limitare i contagi. La Regione Siciliana tenta cosi di arginare la recrudescenza del Covid. il virus ha infatti ripreso la sua corsa e il bollettino odierno del ministero della Salute offre una conferma. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono ben 552 (ieri 300), con tre nuove vittime. Centotrenta i guariti. I tamponi processati sono stati 18.038 (6.624 molecolari e 11.414 rapidi), questo significa che la positività è pari al 3%. Ieri era al 3,1%.

I ricoverati con sintomi Covid sono 156 (ieri 154), ai quali si devono aggiungere 21 pazienti in terapia intensiva (ieri 22) ma con nessun nuovo ingresso per un totale di 177 persone negli ospedali siciliani con il virus (ieri 176). In isolamento domiciliare si trovano 5.623 persone (ieri 5.205) quindi il totale degli attuali positivi è di 5.800. I 130 guariti in più portano il totale dall'inizio della pandemia a 224.538 mentre le tre nuove vittime fanno salire il contaggio a 6.010

La suddivisione dei nuovi contagi nel territorio siciliano: Agrigento 121; Caltanissetta 86; Palermo 65; Catania 91; Ragusa 67; Trapani 51; Enna 37; Siracusa 31 e Messina 3.

Tamponi obbligatori

Si intensificano le misure di contrasto al Covid in Sicilia. Diventa obbligatorio sottoporsi al tampone anche per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo stabilisce l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. (L'articolo completo)

Due nuove “zone rosse”

Due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Caltabellotta e Favara, entrambe in provincia di Agrigento. A prevederle un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell’aumento considerevole di positivi al Covid. Il provvedimento, varato a seguito delle note dell’Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sarà in vigore dal 22 al 29 luglio.

L'ombra dei contagi sul turismo

Un incontro urgente col governo regionale per discutere e individuare “le opportune soluzioni condivise, relativamente alle problematiche che stanno nuovamente insorgendo per effetto dell’incremento dei contagi da Covid-19 e le sue diverse varianti, con il rischio che ad essere pesantemente colpito sia ancora una volta il settore del turismo”. E' quanto chiedono in una nota i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Le sigle lanciano l’allarme sulla ripresa dei contagi e sui pericoli che interessano anche altri settori come quello del commercio.

“Le norme ministeriali – scrivono i segretari generali Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto – hanno favorito un pericoloso rilassamento che interessa soprattutto centri commerciali, bar, ristoranti e ogni altra tipologia di attività aperte al pubblico. Sembra ormai chiara la sensazione di un liberi tutti. Registriamo ogni giorno segnalazioni da parte dei lavoratori che evidenziano come sia impossibile far rispettare le norme sul distanziamento e sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dove non si possono mantenere le distanze. Riteniamo assolutamente indispensabile dover prevenire, intercettare e disinnescare per tempo il rischio di nuovi contagi attraverso decreti regionali ad acta, con la piena consapevolezza che purtroppo l’emergenza sanitaria soprattutto in Sicilia è tutt’altro che finita”.

I sindacati evidenziano inoltre che “nuove misure di sicurezza, senza l’opportuna informazione in merito all’utilizzo del Green pass, possono causare eventuali disdette di prenotazioni per la stagione turistica in corso, mettendo così in ginocchio strutture ricettive, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e tutta la filiera turistica. Occorre essere preparati, quindi, per eventuali criticità, individuando sin da ora strategie e interventi da mettere prontamente in atto a tutela delle imprese del settore e delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che vi trovano occupazione, compresi gli stagionali”.

A Palermo c'è l'Aperivax

Pieno di energia ed entusiasmo, ieri sera, per i vaccini al Nautoscopio, voluti dalla struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus a Palermo, in collaborazione con il locale di piazza Capitaneria di porto. Si sono vaccinati clienti del Nauto, ma anche lavoratori e loro familiari, tutti ben felici di approfittare dell’occasione di una serata di musica in riva al mare dal potente effetto esorcizzante su timori e diffidenze. (Leggi l'articolo completo)

Il Covid nel resto d'Italia

Sono 3.558 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 218.705 tamponi: il tasso di positività è 1,6%. Dieci decessi. Ieri i nuovi casi erano 2.072 e si erano registrati 7 morti. Secondo l'ultimo report del governo, con i dati aggiornati a martedì mattina, le persone vaccinate in Italia (cioè chi ha completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Il totale delle dosi vaccinali somministrate in Italia è 62.123.241. Per quanto riguarda il rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate si va dall'88% di Calabria e Liguria al 96% della Lombardia.

Attualmente positivi: 49.310

Deceduti: 127.884 (+10)

Dimessi/Guariti: 4.115.889 (+1.760)

Ricoverati: 1.359 (+9) di cui in Terapia Intensiva: 165 (+3)

Tamponi: 75.100.357 (+218.705)

Totale casi: 4.293.083 (+3.558, +0,08%)