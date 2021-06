Coronavirus, in Sicilia poco più di cento nuovi casi e nessun morto nelle ultime 24 ore

L'Isola si presenta così all'appuntamento con la zona bianca in vigore da lunedì 21 giugno. Appena seimila i tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta al 2,31%. Quasi invariato il saldo dei ricoveri per Covid e quello dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva

Poco più di 135 nuovi casi di Coronavirus e nessun decesso nell’Isola nelle ultime 24 ore. Sono due dei dati contenuti nel bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute che fotografano la situazione in Sicilia prima dell’arrivo della tanto attesa zona bianca. Da domani infatti vengono cancellati il coprifuoco e diverse restrizioni, soprattutto per le attività commerciali come i ristoranti.

Il tasso di positività, a fronte dei 5.835 tamponi processati, si attesa quest’oggi al 2,31% (quasi il doppio rispetto all’1,3 del giorno precedente). Quasi invariato il saldo dei ricoveri che passa da 240 a 239. Scende di 2 unità anche il numero relativo alle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (26 in tutto) dove non si registrano nuovi ingressi.

Altre 190 persone, stando ai dati raccolti dalla Protezione civile regionale, sono guarite dal Covid mentre sono 5.560 gli attuali positivi (-55 rispetto a ieri), la maggior parte dei quali (5.295 in isolamento domiciliare). Per gestire meglio l'afflusso del drive in all'ex Fiera del mediterraneo è stato istituito un nuovo sistema per la prenotazione dei tamponi tramite il portale dell'hub.

I dati per provincia

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 21 a Palermo (69.940), 33 a Catania (60.089), 12 Messina (26.684), 7 a Siracusa (16.595), 14 a Enna (6.443), 1 a Trapani (14.028), 14 a Ragusa (12.989), 24 a Caltanissetta (11766) e 9 ad Agrigento (12.053).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente in Sicilia sono state somministrate 3.444.453 dosi delle 3.876.085 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 17.10 del 20 giugno 2021). Questa la distribuzione per età dei vaccini inoculati, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 66.957 per la fascia d’età 20-29 (194.689), 86.451 fascia 30-39 (210.681), 138.526 fascia 40-49 (322.833), 237.786 fascia 50-59 (420.165), 224.363 fascia 60-69 (403.498), 234.187 fascia 70-79 (346.096), 229.574 over 80 (259.148), 13.405 fascia 12-19 (56.094).

Coronavirus, il bollettino di oggi dall'Italia

• nuovi casi: 881;

• casi testati: 39.477;

• tamponi (diagnostici e di controllo): 150.522;

? molecolari: 67.017 di cui positivi 860;

? rapidi: 83.805 di cui positivi 21;

• attualmente positivi: ieri 87.710;

• ricoverati: 2.444;

• ricoverati in terapia intensiva: 389 di cui nuovi 12;

• deceduti dopo un tampone postivo: 127.270;

• totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.252.976;

• totale dimessi/guariti: 4.037.996;

Vaccinati: 15.551.753 persone pari al 28.67% della popolazione con più di 12 anni, 45.579.305 le dosi somministrate ovvero il 91.8% delle 33.693.733 dosi consegnate da Pfizer, delle 4.540.121 consegnate da Moderna e dei 9.667.387 vaccini AstraZeneca e 1.742.001 le monodosi Janssen prodotti da Johnson&Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 510 mila dosi, 589 mila venerdì e giovedì, mercoledì 545 mila, martedì 521: si registra un rallentamento del piano vaccinale probabilmente legato alla riorganizzazione dopo lo stop ad astrazeneca e J&J per under 60.

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 20 giugno 2021 l'85% degli over 80, il 46% dei settantenni, e il 39% dei sessantenni, il 28% dei cinquantenni, il 17% dei quarantenni, il 14% dei trentenni e il 12% dei ventenni e il 2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di Jansen.