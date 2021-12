Covid, in Sicilia pochi tamponi e 608 nuovi positivi accertati in 24 ore

Solo 608 nuovi positivi accertati in Sicilia in 24 ore a fronte di appena 13.905 tamponi processati. Le cifre, nettamente più basse rispetto alle media degli ultimi giorni come prevedibile visto che ieri era domenica, sono contenute nel report del ministero della Salute. Dalla Regione chiariscono inoltre che da oggi verranno comunicati i test processati fino alla mezzanotte (non quelli eseguiti stamani e nel primo pomeriggio ndr).

La positività resta invariata rispetto a ieri: il 4,3%. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 528 (ieri 514) mentre in terapia intensiva ci sono 63 letti occupati (ieri 61) con tre nuovi ingressi. Complessivamente quindi i ricoverati sono 591 (ieri 575). I cittadini in isolamento domiciliare sono 20.477 (ieri 20.212). Gli attuali positivi sono quindi 21.068 (ieri 20.787). Nel report sono indicati 321 guariti e sei nuove vittime (tre riconducibili a ieri e altrettante a sabato).

I nuovi casi sono stati accertati soprattutto nella provincia di Catania con un incremento di 249 unità. Seguono Palermo 223; Caltanissetta 72; Agrigento 41; Messina 18; Trapani 5. Nessun incremento accertato a Siracusa, Ragusa ed Enna.

In classe solo con green pass?

Un nutrito gruppo di sindaci - tra cui quello palermitano - chiede al Governo di introdurre una sorta di certificato verde "semplice" per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, per evitare la Dad: "E' l’unico modo per salvare la scuola in presenza" (L'articolo completo)

I vaccini in farmacia

Record di vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie di Palermo e provincia: secondo le rilevazioni di Federfarma Palermo, la scorsa settimana, nelle 87 farmacie che hanno attivato il servizio (58 in città e 29 in provincia) sono state effettuate 6.582 immunizzazioni (4.782 a Palermo e 1.800 in provincia), di cui 2.922 dosi inoculate di Pfizer (1.962 a Palermo e 960 in provincia) e 3.660 di Moderna (2.820 in città e 840 in provincia), comprese le “booster”. Dall’inizio della campagna vaccinale nelle farmacie, avviata ai primi di settembre, le immunizzazioni totali sono ad oggi 25.716. (L'articolo completo)

Tamponi nelle scuole

Quasi cinquecento tamponi in due giorni, dal 16 al 18 dicembre, nelle scuole del Palermitano. Prosegue spedita l’attività di screening condotta "a quattro mani" tra il personale sanitario dell’Esercito e lo staff della struttura commissariale per la gestione della pandemia nella Città metropolitana di Palermo. Oggi è stata la volta di Torretta (L'articolo completo).

Controlli e multe per i green pass

I controlli anti-Covid delle forze di polizia sono stati organizzati, secondo il modello predisposto dal prefetto Giuseppe Forlani, per "rafforzare - si legge in una nota - le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi già compiuti, scongiurando così il ripristino delle restrizioni in un periodo di forte ripresa delle attività".

L’attività ha portato, dal 13 dicembre a oggi, a 68 sanzioni (su 13.428 persone controllate) per le violazioni sull’utilizzo del green pass; 697 sanzioni per altrettante persone controllate per il mancato utilizzo della mascherina chirurgica; 26 locali sanzionati su 2.409 ispezionati. Per 3 attività è scattata inoltre la chiusura temporanea fino a 5 giorni.

La situazione in Italia

Il bollettino odierno riporta 16.213 nuovi casi (con 337.222 tamponi) e 137 morti in tutta Italia. Il tasso di positivià è al 4,8%.