Coronavirus, in Sicilia calano i nuovi casi in 24 ore (792) ma crescono i ricoveri

Diminuisce il numero dei nuovi casi di Coronavirus individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma cresce il numero dei pazienti in ospedale. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute i nuovi positivi sono 792 (ieri 878) su 7.109 tamponi processati. I ricoverati con sintomi sono 1.076 (5 in più di ieri ndr), mentre in Terapia intensiva ci sono 178 posti letto occupati (ieri 174 ndr) con 13 nuovi ingressi. In totale in ospedale ci sono 1.254 persone (ieri erano 1.245 ndr). Diminuisce il numero dei cittadini in isolamento domiciliare, sceso dai 32.843 di ieri a 32.629. Purtroppo si registrano altre 24 vittime e il totale è di 2.155 decessi dall'inizio della pandemia. I nuovi dimessi/guariti sono 728, per un totale di 48.491.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 209; Palermo 271; Messina 89; Ragusa 47; Trapani 3, Siracusa 68; Agrigento 7; Caltanissett 85 ed Enna 13.

Per Natale messe anticipate

Anche a Palermo messe di Natale anticipate per consentire ai fedeli di rispettare il coprifuoco alle 22 imposto dal Governo per l'epidemia Covid 19. La Chiesa palermitana recepisce quindi le indicazioni del Consiglio permanente della Cei e della Conferenza Episcopale Siciliana. "La messa nella notte di Natale - si legge sul sito dell'Arcidiocesi - avrà inizio non prima delle 19 avendo cura che termini, in ogni caso e senza deroghe, in un orario tale da consentire ai fedeli di rientrare a casa entro le 22". (L'articolo completo)

I viaggi

Sul fronte degli spostamenti, anche l'Italia ha deciso lo stop (fino al sei gennaio ndr) ai collegamenti aerei con il Regno Unito a causa della nuova variante del Coronavirus identificata nel Paese. Lo ha annunciato in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo - ha scritto Di Maio - abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali".

Dopo alcune ore la conferma del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

Tramite Facebook, dall'aeroporto Falcone-Borsellino si consiglia di contattare le compagnie aeree o il numero di pubblica utilità 1500. Dall'Asp hanno reso noto che sulla base di quanto stabilito dall’ordinanza "tutti coloro i quali si trovano nel territorio di Palermo e provincia e negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito, sono obbligate a comunicare l’avvenuto ingresso nel territorio al Dipartimento di Prevenzione da contattare ai seguenti numeri telefonici: 339 2929135 oppure 366 3485129. Gli interessati dovranno comunicare con urgenza anche tutti i contatti stretti avuti dal loro ingresso in Italia".

(L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi registra oltre 15mila nuovi casi che portano alla crescita degli attualmente positivi (+2594) per la prima volta dopo giorni di dati in riduzione. Sono 121 i nuovi accessi in Terapia intensiva di pazienti che necessitano di essere intubati per restare in vita. Registrati 352 morti nelle ultime 24 ore.