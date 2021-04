Coronavirus, frenata sui contagi: in Sicilia si registrano altri 875 casi, 10 i morti

Positivo il 5,27% dei 16.588 tamponi processati nell'Isola. Stabile il numero dei ricoveri in regime ordinario in ospedale (1.212), 187 i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva con 7 nuovi ingressi. Il "primato" dei casi fra province va a Palermo con 246 nuovi positivi

Il numero giornaliero dei contagi in Sicilia torna sotto quota mille. Sono 875 i casi di Coronavirus registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore dove sono decedute altre dieci persone. Il bilancio complessivo delle vittime nell'Isola dall'inizio della pandemia ad oggi arriva a 5.162. Il tasso di positività, considerando 16.588 tamponi processati, si attesta al 5,27%.

Stabile il numero dei ricoverati in regime ordinario scende a 1.212 (-4 rispetto al giorno precedente). Sono 187 i posti di terapia intensiva occupati negli ospedali di tutta la Sicilia. Sette i pazienti entrati nelle ultime 24 ore nei reparti in cui vengono monitorati i casi più delicati. Ad oggi il numero degli attuali positivi si ferma a 25.758, 24.359 le persone in isolamento domiciliare.

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero della Salute questa è la distribuzione dei casi in Sicilia (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 246 a Palermo (60.525), 206 a Catania (49.876), 53 ad Agrigento (9.678), 69 a Caltanissetta (9.702), 93 a Siracusa (13.757), 79 a Messina (23.395), 33 a Trapani (12.436), 76 a Ragusa (10.555) e 20 a Enna (5.595).

Complessivamente nell'Isola sono state somministrate 1.106.549 dosi delle 1.333.435 consegnate. I vaccini inoculati sono andati a 584.543 donne e a 522.006 uomini secondo questa distribuzione: 214.574 a operatori sanitari e sociosanitari, 133.995 a personale non sanitario, 33.042 a ospiti di strutture residenziali, 27.050 a forze armate, 57.165 a personale scolastico, 118.100 a over 80. Questa invece la distribuzione per età: fascia 20-29 anni 62.181 dosi, fascia 30-39 anni 82.195 dosi, fascia 40-49 anni 120.745 dosi, fascia 50-59 anni 171.064 dosi, fascia 60-69 anni 179.083 dosi, fascia 80-89 anni 256.706 dosi, fascia over 90 46.220 dosi, fascia 16-19 anni 2.422 dosi (dati aggiornati alle 17.05 del 18 aprile 2021).

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

• attualmente positivi: 504.611;

• deceduti: 116.927 (+251);

• dimessi/guariti: 3.248.593 (+13.134);

• ricoverati: 26.959 (-481);

• ricoverati in Terapia Intensiva: 3.311 (-29);

• tamponi: 55.094.444 (+230.116);

• totale casi: 3.870.131 (+12.694, +0,33%).



Allegati