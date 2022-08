Covid, a Palermo registrati 348 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 348 i nuovi casi di Covid registrati a Palermo nelle ultime 24 ore. E' quello che rivela il bollettino sulla situazione Coronavirus diramato oggi pomeriggio dal ministero della Salute. In Sicilia sono state scovate invece altre 1.930 persone contagiate, a fronte di 11.810 tamponi processati. Ieri erano 1.794. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,5% di ieri.

La Sicilia è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 95.560 con un decremento di 4.220 casi. I guariti sono 6.143 e 7 le vittime, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 11.971.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 604, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, uno in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo - come detto - 348 casi, a Catania 321, poi Messina 311, Siracusa 184, Trapani 178, Ragusa 123, Caltanissetta 109, Agrigento 215, e infine a Enna 141.