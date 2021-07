Covid, il giorno dei "contagi 0" resta lontano: in Sicilia 115 nuovi casi, ma solo il 2,9% è variante Delta

Sull'Isola tasso poco più di 13 mila tamponi (un terzo della Lombardia) e tasso di positività allo 0,8%. In ospedale ancora 173 persone (+4 rispetto a ieri) di cui 19 in terapia intensiva. Altri 5 i morti. Rallenta la campagna vaccinale

Nonostante sia arrivato luglio ancora il giorno del "contagi 0" appare lontano in Sicilia. Sono infatti altri 115 i casi di Covid individuati sull'Isola, oggi seconda regione in Italia dopo la Lombardia. I tamponi processati 13.481 (contro gli oltre 36 mila della Lombardia) e il tasso di positività è dello 0,8% (0,4 quello nazionale). Sono invece 5 i nuovi decessi legati al virus.

Quasi immutata rispetto a ieri la situazione negli ospedali. Il saldo dei posti letto occupati nei reparti ordinari segna un +3 rispetto a ieri per un totale di 154. Mentre i pazienti Covid in terapia intensiva restano 19 (+1) con un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Ci sono 270 guariti e il totale dei positivi scende a 3.725 (-160). La mappa dei contagi per provincia: Palermo 10, Catania 22, Messina 2, Siracusa 2, Trapani 24, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 5.

Intanto sul fronte vaccini c'è da registrare una frenata. In poche settimane si è passati dalle oltre 50 mila somministrazioni al giorno a circa 40 mila. E si teme un calo ulteriore con la stagione estiva entrata nel clou, proprio in concomitanza con l'avvento della variante Delta (in Sicilia al 2,9%). Il rischio è che molta gente pensando che il Coronavirus abbia mollato la presa decida di non vaccinarsi, e così facendo a settembre gli esperti non escludono l'arrivo di una quarta ondata.

Infopoint e prenotazione dei vaccini

Su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid sono stati istituiti due punti informativi in via Ruggero Settimo (angolo via generale Magliocco) e a Mondello, che offrono informazioni di carattere sanitario ed un servizio di prenotazione del vaccino.

In centro il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 20. A Mondello, da oggi fino a domenica il servizio sarà attivo dalle 9 alle 20. Da lunedì 5 luglio, ogni giorno, sarà possibile prenotarsi dalle 9 alle 24.

L’iniziativa si aggiunge alla campagna di screening, per individuare eventuali contagi, effettuata tramite il camper, messo a disposizione dalla Protezione Civile, che staziona al porto di Palermo.

Per il sindaco, Leoluca Orlando, "si tratta di un'iniziativa importante che avvicina il cittadino alla vaccinazione, mettendo a disposizione un nuovo servizio nei luoghi più frequentati durante l'estate. Dobbiamo fare di tutto per incrementare, il più possibile, il numero delle vaccinazioni. Perché il vaccino è fondamentale per uscire definitivamente dal tunnel della pandemia".

Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute registra 794 nuovi casi e 28 decessi. Oggi è il primo venerdì in cui non sono previste ordinanze del ministro della Salute: tutta Italia in bianco con rt (0.63) e incidenza (9) in calo. Intanto preoccupa la diffusione della variante Delta: al 22 giugno campioni con il lignaggio B.1.167.2 del virus SarsCov2 è salita al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni/Province autonome e in alcuni territori arriva al 70%.

In particolare se in Sicilia solo il 2,9% dei nuovi casi sarebbero causati dalla Delta, in Friuli Venezia Giulia la prevalenza salirebbe al 70%. (il Piemonte è al 5%, la Toscana al 7%, il Lazio al 34,9%, la Lombardia al 38,2%, Abruzzo al 56,3%, Sardegna al 66,7%) Solo in cinque Regioni non è ancora stata riscontrata: Basilicata, Molise, Provincia di Trento, Umbria e Val d'Aosta.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio