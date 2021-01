Coronavirus, in Sicilia altri 28 morti in un giorno: 20 nuovi ricoveri in terapia intensiva

Su poco più di cinquemila accertamenti (5.093) eseguiti per Capodanno, il 14,41% dei tamponi è risultato positivo. Sono 734 i nuovi casi di contagio da Coronavirus riscontrati nell’Isola nell'ultima giornata, quella dedicata alle feste tra pochi intimi. Allarmante il dato relativo all’ingresso di 20 persone nei reparti di terapia intensiva (186 posti letto occupati rispetto ai 176 di ieri), con un incremento anche nel numero ricoveri ordinari legati al Covid-19 (+17, dai 1.073 del giorno precedente a 1.090). Sale a 58.082 il numero dei pazienti guariti e dimessi (+103).

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile e diffusi dal ministero della Salute, questa è la distribuzione dei casi in Sicilia: 183 a Palermo, 271 a Catania, 103 a Messina, 90 a Siracusa, 40 ad Enna, 26 a Trapani, 17 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 1 ad Agrigento. Preoccupante anche il numero degli ultimi decessi registrati (28), che porta il tragico bilancio della pandemia in Sicilia a 2.468 vittime. Attualmente risultano contagiate dal virus 34.950 persone (+603 rispetto ai dati del primo gennaio) e 33.674 sono quelle che si trovano in isolamento domiciliare (+576 rispetto a ieri).

L'indice di contagio torna a 1,10

Dopo giorni in cui, seppur lentamente e per via delle varie restrizioni introdotte a livello nazionale, la curva dei contagi era gradualmente scesa, ora nell'Isola ha ripreso a risalire. L'indice Rt calcolato sul numero reale dei tamponi effettuati tocca l'1,10 e riprendono a crescere anche i ricoveri. I dati poco confortanti emergono dal modello statistico messo a punto da un team di ricercatori del dipartimento di Scienze economiche aziendali e statistiche dell'università di Palermo. Anche se i numeri sono aggiornati al 30 dicembre, la tendenza è confermata dal numero dei positivi che in Sicilia in questi ultimi giorni si è sempre aggirato intorno ai mille nuovi casi.

