Coronavirus, lieve rialzo dei contagi in Sicilia: ma calano ancora positivi e ricoverati

Rialzo dei contagi in Sicilia, che però restano sempre sotto quota mille. Sono infatti 984 (ieri 766) i nuovi casi individuati sui 22.255 tamponi rapidi e molecolari processati nelle ultime 24 ore. Con un tasso di positività doppio rispetto a ieri: 4,4%. Sono 37 i decessi e 1.536 i guariti con gli attuali positivi che scendono ancora: 41.613 (-589).

Tornano a calare, dopo la parentesi di ieri, anche i posti letto occupati in ospedale dai malati Covid: in regime di ricovero ordinario ci sono 1.327 pazienti (- 9), mentre in terapia intensiva sono 202 (-2) ma con 15 nuovi ingressi.

Aumenta rispetto a ieri il numero di contagi a Palermo e provincia: oggi sono 391. Le altre province: Catania 165, Messina 126, Trapani 145, Siracusa 52, Ragusa 7, Caltanissetta 34, Agrigento 55, Enna 9. (Articolo in aggiornamento)

Gallery