Covid, in Sicilia 4.952 casi nelle ultime 24 ore: 12 i nuovi ingressi in terapia intensiva

Sono 4.952, su 29.862 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi sale dal 10,9% al 16,5%. Calano gli attuali positivi: sono 186.235 (-1.166). Sedici i morti comunicati oggi: tre si riferiscono a ieri, tre decessi risalgono al 31 marzo, uno al 30 mentre tutti gli altri sono avvenuti a febbraio. Il totale delle vittime sale a 10.120, mentre i guariti sono 6.724.

Scarica il bollettino completo

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 973 (due in più di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 65 pazienti (quattro in più di ieri), con 12 nuovi ingressi. Sono 185.197 i pazienti in isolamento domiciliare. I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 1.502 casi, Catania 813, Messina 784, Siracusa 467, Ragusa 407, Trapani 526, Caltanissetta 308, Agrigento 559, Enna 208. Il totale fa 5.574 perché 622 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 1 primo aprile, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia

Il bollettino di oggi, sabato 2 aprile 2022, fa registrare 70.803 nuovi casi di Covid a fronte di 477.041 tamponi processati e 129 decessi, rispetto ai 74.350 nuovi casi di positività (due giorni fa 73.195) e ai 154 decessi di ieri. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve aumento rispetto al 14,4% di ieri.Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive ma scendono nei reparti ordinari: sono 493 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in piu' di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 72. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.949, ovvero 32 in meno rispetto a ieri.

I numeri principali del bollettino

Attualmente positivi: 1.277.611

Deceduti: 159.666 (+129)

Dimessi/Guariti: 13.353.529

Ricoverati: 9.949

Ricoverati in terapia intensiva: 493 (+72)

Tamponi: 201.899.959 (+477.041)

Totale casi: 14.790.806 (+70.803)