Coronavirus, in Sicilia positivo un tampone su 10: sono 362 i nuovi casi, 130 i guariti

Proviamo a ribaltare i numeri come alcuni sui social chiedono: in Sicilia su 3.252 tamponi processati nelle ultime 24 ore, 2.890 sono risultati negativi (l'89%) al Covid-19. I casi in più rispetto a ieri sono dunque 362, poco meno della metà dei quali nella provincia di Palermo. Oggi si registra un buon numero di guariti: 130. Ci sono però tre nuove vittime. Le persone in ospedale sono 593. Di queste 521 sono ricoverate (+28 rispetto a ieri) e 72 (+2) invece sono in terapia intensiva.

Come è facile notare cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Nessuno vuol creare allarmismo, ma mettere la testa sotto la sabbia non modifica la situazione. Che adesso, e più che nella scorsa primavera, è seria anche sull'Isola. Gli effetti del nuovo Dpcm firmato dal premier Conte dovrebbero vedersi tra 8/10 giorni (si spera). Difficile che la curva dei contagi possa scendere, ma se dovesse continuare a restare stabile sarebbe già una buona notizia. Intanto in Sicilia il numero dei positivi supera quota settemila (7.019 per la precisione), di questi 6.426 sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 170, Catania 85, Messina 7, Trapani3, Siracusa 24, Ragusa 22, Enna 24, Caltanissetta 27, Agrigento 0. I decessi sono stati registrati a Palermo, Catania e Caltanissetta: di più la Regione non dice.

In Sicilia aumento dei positivi dell'85% in sette giorni

Dal confronto aggiornato con i dati relativi alle altre regioni e province autonome (rapportati a 100 mila abitanti) si conferma la sensibile risalita del numero di nuovi positivi in tutte le regioni italiane che si registra ormai da alcune settimane. In Italia, complessivamente, nella settimana dal 12 al 18 ottobre si sono registrati 59291 nuovi positivi, in aumento del 100,2% rispetto ai 29621 della settimana precedente; nello stesso periodo in Sicilia si sono registrati 2998 nuovi positivi, con un incremento del’85,9% rispetto alla settimana precedente.

Questo quanto si evince secondo il report a cura dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo dedicato all'analisi degli indicatori territoriali relativi all'epidemia da Covid 19, aggiornati alla settimana che va dal 12 al 18 ottobre. I dati sono quelli pubblici sul sito della Protezione Civile Nazionale.

In Sicilia, in rapporto alla popolazione residente, sono stati effettuati dall’inizio dei controlli 11.985 tamponi per 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 22.476. Il maggior numero di tamponi per 100 mila abitanti è stato effettuato nelle regioni del nord-est: Provincia autonoma di Trento 48.132, Veneto 43.725, Friuli Venezia Giulia 39.385. Il minor numero di tamponi è stato invece effettuato nelle regioni meridionali, meno colpite - nella fase iniziale della pandemia - dalla diffusione del Covid-19: sotto i 13 mila tamponi per 100 mila abitanti troviamo la Calabria (12.404), la Puglia (12.193) e la Sicilia (11.985).

Sempre nella settimana dal 12 al 18 ottobre, in Sicilia sono stati effettuati 46535 tamponi, il numero più elevato dall’inizio dei controlli, con un incremento dell’8,8% rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati effettuati 936 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 1.619.

Nuova zona rossa nel Catanese

Novantasette casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato è stato individuato a Randazzo, in provincia di Catania. Per questo motivo, da oggi alle 9 nel Comune etneo è scattata la “zona rossa”. Un provvedimento preso dal presidente della Regione Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre. Stessa situazione anche per il comune di Mezzojuso, nel Palermitano.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano 9.338 nuovi casi su un numero inferiore di tamponi rispetto a ieri 98.862. I casi testati sono 65.824 e uno su sette ha confermato la positività. Il tasso di positività rispetto ai tamponi effettuati è ufficialmene decollato: solo guardando ai risultati del lunedì questa settimana si registra il 9.4% rispetto al 5.4% della scorsa settimana e al 2.4% di un mese fa. Picco di casi in Lombardia che segnalasi tremila positivi, seguita da Campania, Lazio e Piemonte.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 19 ottobre

Nuovi casi: 9.338

Casi testati: 65.824

Tamponi (diagnostici e di controllo): 98.862

Attualmente positivi: 134.003 (+7.766)

Deceduti: 36.616 (+73)

Ricoverati: 7.676 (+545)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 797 (+47)

Totale casi positivi: 423.578

Dimessi/Guariti: 252.959

