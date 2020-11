Covid, in Sicilia superate le mille vittime: record di nuovi casi, 20% il tasso di positivi

Sfiora il 20 per cento il tasso di positivi su tamponi fatti in Sicilia, dove sono 1.837 i nuovi casi di Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore su 9.479 test processati. Dopo una giornata, quella di ieri, con dati "incoraggianti" oggi invece i numeri del bollettino diffuso dal ministero della Salute non sorridono. Perché è record di contagi ma anche di morti, 44, che fanno superare quota mille vittime dall'inizio della pandemia.

Anche dagli ospedali non arrivano segnali promettenti: i ricoverati con sintomi salgono a quota 1.528 (+23 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive balzano a 240 (+13). I guariti sono 447, mentre gli attuali positivi diventano 1.346. Le persone in isolamento a casa sono 30.334. Catania è la provincia dove oggi si registrano più casi, 426. In quella di Palermo 378, Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41.

La situazione nel resto d'Italia

I nuovi casi sono 34.283. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 743mila. Oltre 33 mila le persone ricoverate in ospedale cui aggiungere le oltre 3 mila persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita. Oggi purtroppo si registrano anche i decessi di 753 persone morte a causa del Covid negli ultimi giorni. Le regioni Liguria, Puglia e Basilicata presentano indici che potrebbero spingere il ministero della Salute a emanare una ordinanza che ponga le regioni in zona rossa dal 20 novembre. Da oggi l'Abruzzo è zona rossa.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 18 novembre

Nuovi casi: 34.283 (ieri 32.191)

Casi testati: 124.237

Tamponi (diagnostici e di controllo): 234.834 (ieri 208.458)

Attualmente positivi: 743.168 (ieri 733.810)

Ricoverati: 33.504, +430 (ieri 33.074, +658)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.670, +58 (ieri 3.612, +120)

Totale casi positivi: 1.272.352 (ieri 1.238.072​)

Deceduti: 47.217,+753 (ieri 46.464, con un aumento di 731​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 481.967 (ieri 457.798​).