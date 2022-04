Covid, in Sicilia 1.355 casi nelle ultime 24 ore: ricoveri in leggero calo, 3 morti

Sono 1.355, su 9.161 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi scende dal 16,2% al 14,7%. Gli attuali positivi sono 132.186 (+566). Tre i morti comunicati oggi: solo uno però si riferisce a oggi, un decesso risale a ieri e uno al 16 aprile. Il totale delle vittime sale a 10.367, mentre i guariti sono 995.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 898 (9 in meno di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 49 pazienti (+1), con 3 nuovi ingressi. Sono 131.239 i pazienti in isolamento domiciliare. I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 369 casi, 244 a Catania, 280 a Messina, 114 a Siracusa, 135 ad Agrigento, 186 a Trapani, 85 a Ragusa, 126 a Caltanissetta, 25 a Enna. Il totale fa 1564 perché n. 209 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 17 aprile, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia

Il bollettino di oggi lunedì 18 aprile 2022 fa registrare 18.380 nuovi positivi e 79 decessi. I tamponi effettuati sono stati 105.739 con il tasso di positività che sale al 17,3%. I dati di oggi sono fortemente influenzati dalle vacanze pasquali: basti pensare che nel bollettino di ieri erano stati notificati 51.993 i nuovi casi con 334. 224 tamponi processati e il relativo tasso di positività al 15,6%. I decessi erano stati 85. Riguardo al bollettino di oggi, aumenato le presenze in terapia intensiva (+8) e nei reparti ordinari (+182).

I numeri principali del bollettino