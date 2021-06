Covid, in Sicilia più di 200 contagi ma nessun morto: arriva il green pass, ecco come scaricarlo

L'Isola è al secondo posto (dietro la Lombardia) come numero di nuovi casa, oltre 13 mila i tamponi fatti (tasso di positivi dell'1,7%). Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva (35 i posti letto occupati), mentre i ricoveri ordinari sono 282 (-9).

Nessuno è morto in Sicilia a causa del Covid nelle ultime 24 ore. E' questa la (buona) notizia che emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi. Sull'Isola invece si registrano altri 228 contagi su 13.206 tamponi, col tasso di positività che sale rispetto a ieri e si attesta all'1,7%. Nel frattempo il governo ha dettato le linee guida per ottenere il green pass.

La Sicilia resta tra regioni con più nuovi casi (oggi è al secondo posto dietro la Lombardia), ma le curve restano sempre in miglioramento. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i posti letto occupati restano 35 (-1). Invece i ricoveri ordinari scendono a 283 (-9 rispetto a ieri). Gli attuali positivi scendono sotto quota seimila (5.901) per effetto dei 330 guariti nelle ultime 24 ore.

A Palermo e provincia individuati 39 casi. Gli altri a Catania (76), Messina (2), Siracusa (5), Trapani (11), Ragusa (24), Agrigento (28), Caltanissetta (21) ed Enna (22).

Arriva il green pass: ecco come scaricare il certificato verde Covid

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm "green pass" che definisce le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (Rsa) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Con la firma del dpcm si realizzano le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green pass", che a partire dal prossimo 1 luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Come si ottiene il green pass

Per scaricare la certificazione si può utilizzare l'app Immuni dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice ricevuto via email o Sms ricevuti con il tampone molecolare (Cun) il tampone antigenico rapido (Nrfe) il certificato di guarigione (Nucg). La Certificazione verde Covid-19 viene mostrata a video e il Qr code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Chi utilizza l'app Io riceverà direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato. Nelle regioni che hanno attivato il fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione. Il link per la Sicilia

Il Covid in Italia

Oggi in Italia si registrano 1.325 positivi su 200.315 test nelle ultime 24 ore, 37 le vittime. Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 27 in meno (ieri -33) con 15 ingressi del giorno, e scendono a 444, mentre i ricoveri ordinari sono 176 in meno (ieri -269), 2.888 in totale. Secondono sotto i 100mila gli attualmente positivi.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 17 giugno