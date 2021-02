Coronavirus, in Sicilia 484 nuovi casi e 24 morti: boom di guariti

Decessi in aumento nelle ultime 24 ore, sono stati due in più di ieri. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che le persone ricoverate con sintomi sono 961 (ieri erano 1.163), 154 (-4) i pazienti in terapia intensiva

Cala ancora il dato dei nuovi casi Covid individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore: sono 484 contro i 655 di ieri. Aumentano invece i tamponi rapidi e molecolari processati: sono 23.794. Si abbassa al 2% la percentuale di positivi (ieri lo era il 2,7%). Dal bollettino del ministero della Salute emerge inoltre che le persone ricoverate con sintomi sono 961 (ieri erano 1.163). Nel dettaglio sono 154 (-4) i pazienti in terapia intensiva, sei i nuovi ingressi.

Il dato che non conforta per nulla invece è quello delle vittime: oggi sono 24, due in più di ieri. Incremento che porta il totale a 3.915 decessi sull'Isola dall'inizio della pandemia. Boom di guariti: sono 1.285. Gli attuali positivi diventano 33.655 (-825), di questi 32.540 si trovano in isolamemto domiciliare perchè non necessitano di cure ospedaliere.

I casi registrati in Sicilia provincia per provincia:

Palermo: 41.549 (231),

Catania: 40.703 (46),

Messina: 19.349 (56),

Trapani: 10.481 (17)

Siracusa: 10.140 (42)

Ragusa: 8.163 (7)

Caltanissetta: 6.655 (31)

Agrigento: 5.867 (39)

Enna: 4.278 (15)

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 12.074 (ieri 10.386)

Casi testati: 95.408 (ieri 84.428)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 294.411 (ieri 274.019)

molecolari: 161.230 di cui 10.865 positivi pari al 6.73% (ieri 6.3%)

rapidi: 133.181 di cui 1.201 positivi pari al 0.90% (ieri 1.14%)

Attualmente positivi: 388.864 (ieri 393.686)

Ricoverati: 18.274 -189 (ieri 18.463, -52)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.043, -31, 113 nuovi (ieri 2.074, -15, 154 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.751.657 (ieri 2.739.591)

Deceduti dopo Covid test positivo: 94.540 (ieri 94.171)

Totale Dimessi/Guariti: 2.268.253, +16.519 (ieri +14.444)





