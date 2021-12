Covid, altri 1.522 nuovi casi accertati in Sicilia (330 a Palermo): zero ingressi in terapia intensiva

Ecco invece i dati provincia per provincia (il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore): Palermo: 90.002 (330) ; Catania: 87.714 (356); Messina: 41.081 (266); Siracusa: 27.478 (135); Trapani: 22.674 (155); Ragusa: 21.049 (60); Caltanissetta: 19.978 (104); Agrigento: 19.684 (69); Enna: 10.257 (47)

Sono ancora undici i decessi comunicati dalla Regione Sicilia: due si riferiscono a ieri, quattro a mercoledì, tre a martedì e ancora: uno al 5 dicembre e uno al 28 novembre. Dall'inizio della pandemia sono 7.329 le persone che hanno perso la vita in Sicilia causa Covid.

I ricoverati con sintomi del virus nei reparti ordinari degli ospedali sono 485 (ieri 460) mentre altri 48 hanno bisogno delle cure della terapia intensiva (ieri 52) con nessun nuovo ingressi (24 ore fa erano stati sei). Arriva a quota 18.585 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare (ieri 17.681). Il totale degli attuali positivi è di 19.118 (ieri 18.193).

Sono 1.522 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 330 solo a Palermo e provincia. Il dato viene fuori dal bollettino di oggi diramato nel tardo pomeriggio dal ministero della Salute. Sono stati 30.762 i tamponi processati, quasi mille in meno rispetto a ieri quando i contagi scovati erano stati 1.346. Alla luce di questi numeri il tasso di positività passa dal 4,2% al 4,9%.

