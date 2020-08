Coronavirus, nuovi contagi in calo in Sicilia (+14): nessun caso a Palermo

Sono 14 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Sicilia secondo l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, a fronte di 1.626 tamponi processati. Un numero in leggero calo rispetto al trend degli ultimi giorni. Aumenta il numero delle persone ricoverate (dai 51 di ieri si passa a 54) e dei pazienti in terapia intensiva (da 5 a 6), per un totale di 60 persone in ospedale. I restanti 658 positivi al Covid restano in isolamento domiciliare per un totale di 718 attuali positivi presenti sull'Isola. Da registrare anche 7 guariti (totale che sale quindi a 2.776) e un nuovo decesso: si tratta di un dipendente comunale di 56 anni residente a Paternò (Catania). Dall'inizio della pandemia in Sicilia sono stati 286 i morti con il Coronavirus.

Secondo il bollettino sono 0 i nuovi casi nella provincia di Palermo, nonostante nelle ultime ore il sindaco di Villabate ha dato notizia di 7 casi di contagio nel comune alle porte di Palermo. La spiegazione sta nel fatto che i contagi di Villabate sono stati già conteggiati nei bollettini dei giorni precedenti, visto che la positività del giovane che ha soggiornato a Malta risale a giorno 13 agosto. Nel dettaglio delle province sono stati riscontrati 5 casi a Messina, 4 a Ragusa, 3 a Catania e 2 a Siracusa.

La situazione in Italia

Ieri i nuovi casi di Covid sono stati 479, molto meno dei 629 di Ferragosto. E oggi di nuovo numeri in calo: "solo" 320 i nuovi casi positivi diagnosticati. Il numero dei tamponi analizzati però non lascia stare tranquilli: 30.666 contro i 36.807 di ieri, ma soprattutto gli oltre 50 mila di sabato e venerdì. Insomma, meno persone vengono testate, meno casi saltano fuori.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali va segnalato che i ricoverati in terapia intensiva sono in leggero aumento (+2) e crescono anche i ricoverati con sintomi (+23). Solo 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le regioni, molto male il Lazio dove sono scoppiati ben due focolai.

Totale casi: 254.235 (+320)

Attualmente positivi: 14.867 (+134)

Deceduti: 35.400 (+4)

Dimessi/Guariti: 203.968 (+182)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 58 (+2)

Ricoverati con sintomi: 810 (+23)

Tamponi: 30.666 (ieri 36.807)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery