Coronavirus, sempre più contagiati in Sicilia: 578 i nuovi casi, altri dieci morti

Aumentano in maniera esponenziale i contagi di Coronavirus in Sicilia: sono ben 578 le persone positive rilevate oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute che segnala oltre 7.709 tamponi processati (7,5% la percentuale di positivi) in tutto il territorio siciliano a testimonianza dell'azione di conctat tracing avviata dal Sistema sanitario regionale. Ma purtroppo si registra un numero alto di vittime: dieci: i decessi si sono verificati 4 a Palermo, 3 a Trapani, 1 a Catania, 1 a Siracusa e 1 a Caltanissetta (la Regione non ha fornito ulteriori dettagli ndr).

Rispetto alla giornata di ieri invece sono solo tre in più i ricoveri per Covid (471 il totale), anche gli accessi in terapia intensiva vedono un incremento: sei pazienti in più rispetto alla giornata di ieri (58 in tutto). Dunque restano in aumento sia i ricoveri ordinari che i posti occupati nelle terapie intensive. Significativo il numero dei guariti, che sono 121.

Caso tamponi. Il mantra dei negazionisti è: "Si trovano più casi perché si fanno più tamponi". Non è esattamente così. Perchè il fatto che si facciano più tamponi è dovuto al fatto che ci sono più nuovi casi e quindi per via del "contact tracing" si effettuano più test. E' chiaro che durante il lockdown se ad esempio un docente o un dipendente pubblico veniva trovato positivo non era necessario dover sottoporre a tampone bambini o colleghi. Perchè ovviamente le scuole erano chiuse e la maggior parte dei lavoratori in smart working. E altrettanto vero che in questo modo si riescono a trovare più asintomatici che magari prima "sfuggivano". Ma il virus c'è e - almeno a Palermo e in Sicilia - circola molto di più che nella primavera scorsa. Dunque cautela sì, ansia e terrore no.

Con 173 nuovi casi Palermo resta la provincia più colpita, poi c'è Catania con 154, Agrigento 76, Trapani 58, Messina 43, Caltanissetta 26, Siracusa 22, Ragusa 15, Enna 11.

La situazione nel resto d'Italia

Dalle terapie intensive ai nuovi casi: il bollettino coronavirus di oggi

Attualmente positivi: 107.312

Deceduti: 36.427 (+55)

Ricoverati con sintomi: 6178 (+382)

Ricoverati in terapia intensiva: 638 (+52)

Dimessi/Guariti: 247.872 (+1.908)

Tamponi (diagnositici e di controllo): 150.377

Casi testati: 92.402

Totale casi: 391.611 (+10.010, +2,62%)