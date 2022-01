Covid, in Sicilia altri 8.521 nuovi casi nelle ultime 24 ore: tornano a crescere le terapie intensive

In Sicilia i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono leggermente in calo rispetto a ieri, sono 8.521 su 47.578 tamponi processati. Scende anche il tasso: al 17,9% (ieri era al 18,8%), mentre crescono ancora gli attuali positivi che sono 173.689 (+7.348) e i ricoveri. I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 37: dalla Regione però precisano che solo uno è avvenuto oggi. Nove risalgono a ieri. Mentre le restanti 27 vittime sono decedute nei giorni precedenti. Il totale delle vittime sale a 7.915. Sono 1.136 i guariti.

Scarica il bollettino completo in pdf

Nel dettaglio, sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 1.348, 17 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 168 pazienti (11 in più di ieri), con 25 nuovi ingressi. Sono 172.173 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 2394 casi, Catania 2354, Messina 581, Siracusa 791, Ragusa 703, Trapani 421, Caltanissetta 510, Agrigento 609, Enna 158.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Il bollettino di oggi domenica 16 gennaio 2022 registra 248 morti e 149.512 nuovi casi Covid. Salgono a 2.548.857 gli italiani attualmente positivi a Sars-Cov-2, 78010 in più di ieri mentre cresce la pressione sugli ospedali: 351 persone in più di ieri risultano ricoverate in ospedale e si registrano 14 posti letto occupati in più nei reparti di terapia intensiva con 128 ingressi nelle ultime 24 ore.

Il bollettino di domenica 16 gennaio 2022

Nuovi casi: 149.512 (ieri 180.426)

Attualmente positivi: 2.548.857 (ieri 2.470.847)

Morti: 248 (ieri 308), totale deceduti dopo test positivo: 141.104 (140.856)

Ricoverati: 18.719, 349 più di ieri (ieri 18.370, +351)

Ricoverati in terapia intensiva: 1.691, 14 più di ieri, 128 nuovi (ieri 1.677, -2, nuovi 141)

Tamponi: 927.846 (ieri 1.217.830)